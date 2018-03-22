Верховна Рада частково скасувала скандальні поправки Лозового до КПК

Верховна Рада ухвалила законопроект, який передбачає скасування норми нового Кримінального процесуального кодексу, яка блокувала роботу слідчих. Йдеться про так звані «поправки Лозового» (народного депутата від «Радикальної партії»Андрія Лозового). Законопроект підтримали 256 народних депутатів.

Як повідомила «Українська правда», авторка законопроекту Олена Сотник сказала, що її пропозиція виправить важливий недолік нового Кримінального процесуального кодексу, який діє з 16 березня. Йдеться про необхідність для слідчих і прокурорів отримувати дозволи на слідчі дії лише в судах за місцем реєстрації органу досудового розслідування. За її словами, така норма в КПК заблокувала правоохоронну роботу.

Таким чином, тепер правоохоронним органам дозволено подавати свої клопотання до судів за місцем проведення слідчих дій, що суттєво прискорить розслідування.

Однак, як зауважив депутат Мустафа Найєм, цей законопроект лише частково виправляє проблеми з новим кодексом.

Також законопроект прокоментував у Facebook народний депутат, радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко. За його словами, цей закон виправляє маніпуляції, допущені Верховною Радою під час голосування за пакет нових процесуальних кодексів 3 жовтня 2017 року.

«Через ці помилки з 16 березня слідчі і прокурори, які працюють, наприклад, в місті Ізмаїлі Одеської області, з будь-якого питання, що вимагає рішення суду, повинні їхати до Одеси за 250 кілометрів», – написав нардеп.

Разом з тим інші положення нового КПК залишаються чинними. Йдеться про положення, які вводять можливість судового оскарження підозри, роблять необхідним отримувати судові дозволи на проведення всіх експертиз та різко обмежують терміни проваджень.

Зазначимо, що 15 березня Верховна Рада не підтримала скасування усіх скандальних поправок.