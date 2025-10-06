Обв’язувати чи ні: що потрібно знати про захист туї взимку
Хоча туї часто вважають морозостійкими, зима може стати справжнім випробуванням навіть для цих хвойних рослин. Особливо у відкритих, вітряних місцях або під час рясних снігопадів. Без належного догляду крона деформується, гілки ламаються, а саме дерево може втратити декоративність або навіть захворіти. Навіщо і як обв’язувати туї, пише Вest home ideas.
Навіщо обв’язувати туї перед зимою
Обв’язування крони – це спосіб уберегти дерево від пошкоджень, які виникають під вагою снігу чи внаслідок поривів вітру. Воно допомагає зберегти природну форму туї, зменшує ризик механічних травм і навіть сприяє загальному зміцненню рослини.
Як правильно підготувати тую до холодів
- Обв’язуйте крони м’якою мотузкою або спеціальною стрічкою у кількох місцях, не затягуючи надто сильно.
- Після сильних снігопадів обережно струшуйте сніг із гілок.
- За можливості створіть захисний бар’єр від вітру, наприклад, встановіть сітку або живу огорожу.
Чим ретельніше ви подбаєте про тую восени, тим менше проблем отримаєте навесні. І хоча цей догляд здається простим, саме він часто рятує хвойні дерева від втрати форми, загнивання чи висихання