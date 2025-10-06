Обв’язування крони – це спосіб уберегти дерево від пошкоджень

Хоча туї часто вважають морозостійкими, зима може стати справжнім випробуванням навіть для цих хвойних рослин. Особливо у відкритих, вітряних місцях або під час рясних снігопадів. Без належного догляду крона деформується, гілки ламаються, а саме дерево може втратити декоративність або навіть захворіти. Навіщо і як обв’язувати туї, пише Вest home ideas.

Навіщо обв’язувати туї перед зимою

Обв’язування крони – це спосіб уберегти дерево від пошкоджень, які виникають під вагою снігу чи внаслідок поривів вітру. Воно допомагає зберегти природну форму туї, зменшує ризик механічних травм і навіть сприяє загальному зміцненню рослини.

Як правильно підготувати тую до холодів

Обв’язуйте крони м’якою мотузкою або спеціальною стрічкою у кількох місцях, не затягуючи надто сильно. Після сильних снігопадів обережно струшуйте сніг із гілок. За можливості створіть захисний бар’єр від вітру, наприклад, встановіть сітку або живу огорожу.

Чим ретельніше ви подбаєте про тую восени, тим менше проблем отримаєте навесні. І хоча цей догляд здається простим, саме він часто рятує хвойні дерева від втрати форми, загнивання чи висихання