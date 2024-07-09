Один з ефективних способів підживлювати помідори – це застосування органічних добрив

Азот, калій і фосфор є важливими речовинами для росту помідорів. Якщо їх не вистачає, то зовнішній вигляд овоча стає поганим, він виглядає млявим і слабким. Але чи варто підживлювати помідори саме в момент плодоношення та чим саме? Розповідає Taya.

Чи потрібно підживлювати помідори під час плодоношення

Під час плодоношення помідори витрачають багато енергії, тому важливо додатково підживлювати рослини, щоб вони мали достатньо поживних речовин для формування плодів. Рекомендовано вносити добрива з високим вмістом калію і фосфору, оскільки ці макроелементи сприяють утворенню і росту плодів.

Один з ефективних способів підживлювати помідори – це застосування органічних добрив. Ви можете використовувати компост, перегній або спеціальні органічні препарати, які містять кальцій, магній та інші корисні елементи. Крім того, рекомендовано вносити мікроелементи, такі як залізо і мідь, для покращення поживної рівноваги рослин.

Також важливо правильно дозувати добрива під час плодоношення. Недостаток добрив може призвести до засихання помідорів, а надлишок – до надмірного росту зелені та слабкого формування плодів. Варто дотримуватися рекомендацій виробника та регулярно перевіряти рівень кислотності ґрунту для точного дозування добрив.

Рекомендації з підживлення

використовуйте спеціалізовані добрива для помідорів: вони містять оптимальний склад поживних речовин, які рослина потребує для плодоношення;

починайте підживлювати помідори протягом першого тижня плодоношення: з цього моменту рослини особливо потребують додаткового живлення для розвитку плодів;

розділяйте добрива на кілька частин і підживлюйте рослини раз на два тижні: це забезпечить постійне живлення рослин та запобігає перенасиченню ґрунту;

застосовуйте добрива у відповідності до рекомендованих доз: перед початком підживлення обов’язково ознайомтеся з інструкцією на упаковці, щоб правильно виміряти необхідну кількість добрива;

додавайте добрива під корінь рослини, щоб забезпечити їх швидке та ефективне засвоєння;

забезпечуйте регулярний полив рослин: під час плодоношення помідори потребують достатньої кількості вологи для підтримання нормального росту та розвитку плодів;