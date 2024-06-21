Чим підживити помідори під час цвітіння і формування зав'язі
Коли помідори уже посаджені, за ними потрібно ретельно доглядати, аби врожай був багатим. Для цього потрібно вчасно підживити проростки овоча.
Не підживлюйте помідори надто часто
Де б ви не вирощували помідори, не слід надто багато підживлювати рослину, пише ТСН. Фахівці рекомендують підживлювати помідори навіть на найбіднішому ґрунті не частіше ніж 1 раз на 14 днів.
В ідеалі повинно вистачати якісного підживлення землі перед висаджуванням розсади. На весь період плодоношення підживлювати помідори потрібно десь 3-4 рази. Однак за потреби можна проводити додаткові процедури.
Орієнтир для підживки
Помідори – рослина, яка буде чітко сигналізувати про свої проблеми на кожному етапі вегетації. Якщо розсада має нормальний вигляд, листя зеленого кольору, воно активно росте, рослина квітне, а потім швидко зав'язує плоди тих речовин, які є в ґрунті, помідорам вистачає. А ось будь-які відхилення від норми вказують на нестачу добрив:
- хлороз, скручування та посвітління листя, дрібне листя, невеликі плоди, затримка росту – нестача азоту. А коли цієї речовини забагато, рослина буде надто сильно рости, але не плодоносити;
- листя стає фіолетовим, загортається вгору, самі помідори перестають рости – нестача фосфору;
- листя стає дрібним, зморшкуватим, його колір вигорає або стає строкатим – нестача калію.
За будь-якого стану рослини слід пам'ятати, що помідорам потрібен азот на етапі росту, а ось калій та форсфор, коли починається період цвітіння і плодоношення.
Чим підживити помідори в період другого суцвіття
Коли на кущах почала активно розвиватися друга китиця з квітами, помідори потребують фосфору і калію. Якщо в ґрунті цих ресурсів не вистачає, потрібно вносити добрива.
В цей період варто застосовувати такі мінеральні добрива:
- подвійний суперфосфат та сульфат калію: на 10 літрів води потрібна 1 столова ложка суперфосфату та 1 чайна ложка калію (цього повинно вистачити на 10 кущів);
- спеціальні мікродобрива для помідорів: тут слід уважно читати інструкцію від виробника.
Чудовою біоальтернативою мінеральним добривам можуть стати такі народні засоби:
- курячий послід чи гній на 10 літрів води;
- органічні добрива + дріжджі: вам знадобиться жменя попелу, 500 г курячого посліду або гною, 300 г молочної сироватки, 100 г дріжджів, 2 кг подрібненої кульбаби чи кропиви заливають 10 л води і настоюють 14 тижнів (потів розводять водою у співвідношенні 1:10);
- настій із попелу: 2 склянки розвести в 10 л води та залишити на 2 доби, перед використанням потрібно процідити;
- відвар із цибулевого лушпиння: на 2 л води потрібно 1 л цибулевого лушпиння, яке кип'ятять впродовж 10-15 хвилин, проціджують і розводять у відрі води;
- настій із бананових шкірок: на 1 л води потрібно дрібно нарізати 2-3 шкірки, настоювати 2-3 дні;
- спеціальні біодобрива (розводити за інструкцією).
Дріжджова підживка
На відро теплої води візьміть 100 г сухих чи свіжих дріжджів, додайте цукор та розведіть суміш з водою після бродіння (співвідношення 1:5).
Чим підживити помідори в період появи перших плодів
Коли починають з'являтися перші плоди, потрібно подумати про останнє підживлення помідорів. Воно допоможе підвищити стресостійкість рослини, захистити її від хвороб та задовільнить потребу в мікроелементах. В цей період помідори потребують підкормки бором і магнієм.
Можна використовувати такі мінеральні добрива:
- комплексна суміш добрив (наприклад, нітрофоска): на 2 квадратних метра грядки потрібно взяти 1 столову ложку добрива і 10 л води;
- калійно-фосфорна суміш: на 1 кущ 6 г добрива і 1 л води;
- мікродобрива для помідорів за інструкцією від виробника.
Також є і біоальтернативи, які можна використовувати на своїй грядці чи у теплиці:
- розчин молока і йоду: на відро води потрібно 1 л молока і 10 крапель йоду, підживлювання позакореневе (1 л добрива на 1 кущ);
- настій із чорнобривців, кульбаби, часнику та інших зелених добрив: найкраще підійдуть пряні та інсектицидні рослини.