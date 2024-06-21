Одразу після висаджування турбувати помідори не варто

Коли помідори уже посаджені, за ними потрібно ретельно доглядати, аби врожай був багатим. Для цього потрібно вчасно підживити проростки овоча.

Не підживлюйте помідори надто часто

Де б ви не вирощували помідори, не слід надто багато підживлювати рослину, пише ТСН. Фахівці рекомендують підживлювати помідори навіть на найбіднішому ґрунті не частіше ніж 1 раз на 14 днів.

В ідеалі повинно вистачати якісного підживлення землі перед висаджуванням розсади. На весь період плодоношення підживлювати помідори потрібно десь 3-4 рази. Однак за потреби можна проводити додаткові процедури.

Орієнтир для підживки

Помідори – рослина, яка буде чітко сигналізувати про свої проблеми на кожному етапі вегетації. Якщо розсада має нормальний вигляд, листя зеленого кольору, воно активно росте, рослина квітне, а потім швидко зав'язує плоди тих речовин, які є в ґрунті, помідорам вистачає. А ось будь-які відхилення від норми вказують на нестачу добрив:

хлороз, скручування та посвітління листя, дрібне листя, невеликі плоди, затримка росту – нестача азоту. А коли цієї речовини забагато, рослина буде надто сильно рости, але не плодоносити;

листя стає фіолетовим, загортається вгору, самі помідори перестають рости – нестача фосфору;

листя стає дрібним, зморшкуватим, його колір вигорає або стає строкатим – нестача калію.

За будь-якого стану рослини слід пам'ятати, що помідорам потрібен азот на етапі росту, а ось калій та форсфор, коли починається період цвітіння і плодоношення.

Чим підживити помідори в період другого суцвіття

Коли на кущах почала активно розвиватися друга китиця з квітами, помідори потребують фосфору і калію. Якщо в ґрунті цих ресурсів не вистачає, потрібно вносити добрива.

В цей період варто застосовувати такі мінеральні добрива:

подвійний суперфосфат та сульфат калію: на 10 літрів води потрібна 1 столова ложка суперфосфату та 1 чайна ложка калію (цього повинно вистачити на 10 кущів);

спеціальні мікродобрива для помідорів: тут слід уважно читати інструкцію від виробника.

Чудовою біоальтернативою мінеральним добривам можуть стати такі народні засоби:

курячий послід чи гній на 10 літрів води;

органічні добрива + дріжджі: вам знадобиться жменя попелу, 500 г курячого посліду або гною, 300 г молочної сироватки, 100 г дріжджів, 2 кг подрібненої кульбаби чи кропиви заливають 10 л води і настоюють 14 тижнів (потів розводять водою у співвідношенні 1:10);

настій із попелу: 2 склянки розвести в 10 л води та залишити на 2 доби, перед використанням потрібно процідити;

відвар із цибулевого лушпиння: на 2 л води потрібно 1 л цибулевого лушпиння, яке кип'ятять впродовж 10-15 хвилин, проціджують і розводять у відрі води;

настій із бананових шкірок: на 1 л води потрібно дрібно нарізати 2-3 шкірки, настоювати 2-3 дні;

спеціальні біодобрива (розводити за інструкцією).

Дріжджова підживка

На відро теплої води візьміть 100 г сухих чи свіжих дріжджів, додайте цукор та розведіть суміш з водою після бродіння (співвідношення 1:5).

Чим підживити помідори в період появи перших плодів

Коли починають з'являтися перші плоди, потрібно подумати про останнє підживлення помідорів. Воно допоможе підвищити стресостійкість рослини, захистити її від хвороб та задовільнить потребу в мікроелементах. В цей період помідори потребують підкормки бором і магнієм.

Можна використовувати такі мінеральні добрива:

комплексна суміш добрив (наприклад, нітрофоска): на 2 квадратних метра грядки потрібно взяти 1 столову ложку добрива і 10 л води;

калійно-фосфорна суміш: на 1 кущ 6 г добрива і 1 л води;

мікродобрива для помідорів за інструкцією від виробника.

Також є і біоальтернативи, які можна використовувати на своїй грядці чи у теплиці: