Рішення проблеми дуже просте

Період накриття троянд на зиму залежить від регіону і може значно варіюватися. У разі холодних ночей з температурами близько -8 градусів, троянди вже повинні бути накриті. До цього моменту можна не поспішати. Так, у деяких регіонах троянди накривають в кінці жовтня, а в інших – у листопаді. Але, що робити з накриттям, якщо погода покращилась і температура стабільно тримається плюсовою, пояснює Uapress.

Чи потрібно розкривати троянди

Природні коливання температури іноді непередбачувані. Якщо ви вже підготували троянди до зими, укрили їх, закріпили і раптом температура піднялася, не хвилюйтеся. Немає потреби панікувати. Трояндам нічого не загрожує. Важливо лише не допустити їх перегріву під укриттям.

Рішення проблеми дуже просте. Зробіть вентиляційні отвори. На краях трохи підніміть матеріал, щоб забезпечити доступ повітря. Так волога буде вивітрюватися і троянди почуватимуться комфортно.