Звичайно, такий метод є ризикованим, адже погода може бути непередбачуваною

Осінь – це час для викопування цибулинних квітів, але робити це потрібно не завжди. Багатьох садівників-початківців цікавить, чи потрібно викопувати гладіолуси на зиму і коли це краще зробити. «Добрі новини» пояснюють, що зробити з гладіолусами перед зимою.

Природна стійкість рослин може здивувати навіть досвідчених садівників. В Україні, де останніми роками зими стали менш суворими, викопування рослин є лише зайвим клопотом. Хоча гладіолуси не потребують викопування, їх підготовка до зими залишається необхідною.

Якщо грунт добре дренований, цибулини можуть витримати помірні морози прямо в землі. Однак, для правильної підготовки до зимівлі, коли листя засихає, слід обрізати рослину, залишаючи пеньок висотою 2-3 см, що сприяє формуванню нових пагонів і захисту від хвороб.

Цибулини, що залишаються в землі, потрібно укрити для захисту від холоду, насипавши зверху шар мульчі товщиною приблизно 10-15 см. Важливо, щоб мульча була сухою і не перешкоджала повітряному обміну. Для цього ідеально підходить солома, опале листя або скошена трава.

Для додаткового захисту можна використовувати штучні укривні матеріали, які оберігатимуть від снігу, що може зволожувати мульчу, та вітру, який може її рознести. Таким чином, гладіолуси будуть захищені до весни. Однак, не слід відкривати їх з першим потеплінням, адже це може призвести до загибелі молодих паростків. Краще почекати стабільного тепла перед тим, як прибирати мульчу.

Звичайно, такий метод є ризикованим, адже погода може бути непередбачуваною. Тому можна спробувати розділити цибулини на дві групи: одну зберігати традиційним способом, а іншу – в землі. Так ви зможете перевірити стійкість своїх гладіолусів і грядок, уникнувши повної втрати квітів у разі сильних заморозків.