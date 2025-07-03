Дуже добре вівці поїдають гілковий корм у вигляді віників з гілок берези, липи та акації

Щоб вівці були здоровими, добре набирали вагу і давали якісну вовну або м’ясо, важливо забезпечити їм збалансоване харчування. «Аграрна країна» розповідає, як саме це зробити.

За своєю природою вівці – пасовищні тварини, тому вони погано переносять тривале стійлове утримання. Отже, заводячи овець, потрібно подумати, чи є у вас місцина для їх випасу.

У зимовий період основним кормом для овець є сіно. Кращим за поживністю є сіно конюшинне або інших бобових культур, багатих на білкові та мінеральні речовини. Не варто їм давати сіно лісове та грубостеблих культур (хвощі, очерети).

Дуже добре вівці поїдають гілковий корм у вигляді віників з гілок берези, липи та акації. Такі віники заготовляють у червні-липні.

Найкращим концентрованим кормом для овець вважається овес. Ячмінь їм дають у роздробленому вигляді, але довго годувати овець одним ячменем не можна, від нього вони швидко набирають вагу. А як високобілковий корм вівцям можна згодовувати борошно з гороху та інших бобових культур. Коренеплоди особливо доцільно згодовувати вівцям м'ясо-вовняного напрямку, а також вівцям романівської породи.

На початку зимового періоду овець потрібно годувати грубими кормами, щоб при переході з зеленого на сухий корм тварини не втратили вгодованість. Пізніше ви можете використовувати менш поживні корми: яру, солому, полону, а найбільш цінні корми залишити на найхолоднішу пору.