При виборі коня для початківців темперамент і рівень досвідченості коня повинні мати більше значення, ніж родовід

Початківцям у кінному спорті або тим, хто вперше замислився про власного коня, важливо обрати породу, яка буде спокійною та слухняною. І хоча жодна порода коней не є ідеальною для початківців, але деякі породи мають характеристики, які роблять їх більш оптимальними, ніж інші. При виборі коня для початківців темперамент і рівень досвідченості коня повинні мати більше значення, ніж родовід. The Spruce Pets розповідає про 10 найкращих порід коней для початківців.

10 порід, які підходять для власників-початківців

Американський куотер-хорс (American Quarter Horse)

Ця порода є однією з найпопулярніших в Америці. Вони часто стають чудовими кіньми для початківців через їхній рівний темперамент. Однак деякі з них можуть бути енергійними. Якщо не брати до уваги енергійний характер, то інші їхні якості – пристосованість, спритність і надійність – роблять їх чудовими першими конями для початківців.

Арабський кінь (Arabian)

За репутацією, араби – це гарячі голови або гаряча кров. Вони відомі як бойові коні зі швидкістю, витривалістю та силою. Проте багато арабських коней тихі та надійні. Тихий кінь зі спокійною вдачею рідше лякається в несподіваних ситуаціях. Як правило, мерини (кастровані дорослі самці) вважаються найспокійнішими арабами та можуть бути гарними конями-початківцями, залежно від індивідуального темпераменту коня.

Чистокровний верховий (Thoroughbred)

Коні, виведені в основному для перегонів, можуть виявитися складними для новачків, особливо якщо ви оберете відставного скакуна. Однак чистокровні скакуни, які не беруть участь у перегонах, можуть бути спокійними та врівноваженими, та можуть стати чудовими першими конями.

Американський пейнтхорс (American Paint)

Коні цієї породи мають у своєму родоводі значну частку американської чистокровної верхової породи. Зазвичай вони мають спокійний, доброзичливий темперамент і є соціальними тваринами. Вони можуть формувати глибокі зв'язки з людиною, яку обирають, і, як правило, добре ладнають з дітьми. Це розумна порода, яка легко піддається дресируванню.

Морган (Morgan)

Універсальний морган – чудовий вибір для сімейного коня. Ці коні, як правило, уважні та товариські, і у них є сильне бажання догоджати своїм господарям. До початківців вони досить терплячі. А з досвідченими вершниками вони швидко виконують команди. За цими кіньми, як правило, легко доглядати, а проблеми зі здоров'ям виникають рідко.

Гірський сідловий кінь Кентуккі (Kentucky Mountain Saddle Horse)

Поїздка на таких конях майже не вимагає зусиль, а ваше тіло майже не рухатиметься в сідлі. Літні люди або ті, хто має проблеми зі спиною чи суглобами, віддають перевагу цим коням. Ця порода також має м'який характер, що є обов'язковою вимогою для фахівців, які займаються реєстрацією породи.

Міссурійський фокс-рисак (Missouri Fox Trotter Horse)

Міссурійський фокс-рисак – ще одна порода коней для комфортної їзди. Його унікальна рухлива хода називається фокстрот. Опустивши голову і піднявши хвіст, кінь повільно ступає, завжди тримаючи одну ногу в контакті з землею. Цей кінь має доброзичливу, лагідну вдачу і є чудовим вибором для сім'ї.

Ісландський кінь (Icelandic Horse)

Ісландські коні впевнені в собі, довгожителі та стійкі до суворих умов. Деякі з них можуть дожити до 40 років, і вони дозрівають пізніше, ніж інші коні, тому зазвичай не готові до верхової їзди до 4 років. Ісландці – ще одна порода, що відрізняється гарцюванням. Їх унікальний крок називається «толт» – це прискорена хода, яка забезпечує рівну їзду навіть по кам'янистій місцевості.

Клайдсдейл (Clydesdale)

Клайдсдейли часто мають спокійну поведінку, яка подобається новачкам. Ці коні, як правило, прощають помилки новачків і, як правило, спокійні та врівноважені. Їхній найбільший недолік – це розмір. Іноді для цих великих коней може бути складно підібрати сідло, а деяких людей ці високі коні лякають.

Тяглові гібриди (Draft Crossbreeds)

Чудовою альтернативою чистокровним ваговозам є гібриди тяглових порід. Тяглові породи коней, в тому числі клайдсдейли, шайри та першерони, успішно схрещуються з чистокровними та гнідими кіньми, щоб отримати слухняних коней меншого зросту. Початківцям легше осідлати таких коней, їздити верхи.