Великі та солодкі ягоди: чим підживити аґрус зараз, щоб отримати найкращий урожай
Щоб отримати багатий урожай смачних та корисних ягід аґрусу, необхідно забезпечити рослину правильним доглядом. Одним із важливих аспектів є своєчасне підживлення кущів, яке допомагає покращити їх розвиток, збільшити кількість ягід та їхній смак. УНІАН пише, які добрива найкраще підходять для аґрусу, а також як правильно проводити підживлення навесні.
Вибір добрив для аґрусу
Правильне добриво – ключ до здоров'я аґрусу. Якщо рослини висаджені на бідному або неродючому ґрунті, підживлення є обов'язковим етапом. У весняний період правильне підживлення дозволяє покращити розвиток пагонів, збільшити врожайність і підвищити смакові якості ягід.
Мінеральні добрива:
- аміачна селітра – використовується кілька разів на рік, починаючи з весни (після того, як пагони досягнуть 5-6 см), а потім під час цвітіння і після плодоношення;
- сечовина – азотне добриво, яке сприяє росту рослини і її розвитку;
- суперфосфат – ідеально підходить для аґрусу, особливо якщо ґрунт кислий. Підвищує урожайність і покращує смак ягід;
- калійні добрива – допомагають покращити стійкість рослини до хвороб і шкідників, а також підвищують якість ягід.
Органічні добрива:
Компост і перепрілий гній є відмінними природними добривами. Вони не тільки не шкодять рослині, але й сприяють покращенню структури ґрунту. Якщо ґрунт бідний, можна використовувати рідкі органічні добрива, такі як коров'як або пташиний послід.
Комплексні добрива:
Вони містять усі необхідні мікроелементи і забезпечують рослину всім, що їй потрібно для нормального росту та розвитку. Такі добрива зручні у використанні, адже не потрібно окремо обирати фосфор, калій або азот.
Графік підживлення аґрусу
Для забезпечення найкращого результату, важливо правильно розподілити підживлення протягом року. Ось приблизний графік внесення добрив:
- весна – основне підживлення азотними добривами для активного росту пагонів. Проводити підживлення краще на початку росту, коли рослина прокидається після зими;
- травень – в цей час можна підживити рослину настоєм з води, сечовини і курячого посліду. Це допоможе відновити енергію рослини;
- літній сезон – для підвищення врожайності важливо регулярно підгодовувати аґрус розчином перегною та деревної золи. Це покращить смак ягід і забезпечить щедрий урожай.
Основні правила підживлення аґрусу
Щоб підживлення принесло максимальний ефект, необхідно враховувати кілька важливих факторів:
- вік рослини – молоді кущі потребують менше добрив, а дорослі – більше;
- кліматичні умови – у різних регіонах умови для підживлення можуть змінюватися;
- тип ґрунту – кислотність ґрунту також впливає на вибір добрив.
Перед тим, як вносити добрива, не забувайте про полив і розпушування ґрунту, щоб речовини краще проникали до кореневої системи.