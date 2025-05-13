Особливо корисними в цей час є добрива, що містять аміак, калій та фосфор

Підживлення часнику в травні відіграє важливу роль у формуванні майбутнього врожаю. Воно не лише стимулює активне зростання рослин, а й значно впливає на розмір головок. Для досягнення максимального результату рекомендується чергувати мінеральні добрива з органічними, поєднуючи їх із поливом. Такий комплексний підхід дозволяє забезпечити рослину всім необхідним у період активного розвитку. Чим саме підживити часник, пише «24 Канал».

Особливо корисними в цей час є добрива, що містять аміак, калій та фосфор. Вони покращують ріст, зміцнюють кореневу систему, сприяють розвитку головки та захищають рослину від захворювань. Досвідчені городники також радять використовувати нашатирний спирт – він відомий своєю здатністю відлякувати шкідників і водночас є джерелом азоту.

Для живлення часнику можна приготувати розчин аміаку – на 10 літрів води достатньо 30 грамів добрива. Такий склад покращує ріст і зміцнює стебло. У фазу формування головки часник особливо потребує калію та фосфору. У цьому випадку добре підходять комплексні суміші, зокрема нітроамофоска, нітрофоска або калійна сіль. Вони допомагають головкам визрівати рівномірно, а врожай стає більшим і якіснішим.

Ще один ефективний варіант підживлення – розчин з нашатирним спиртом. На 10 літрів води додають 3 столові ложки нашатирю. Важливо поливати обережно, щоб розчин не потрапив на листя, адже це може викликати їхнє пожовтіння. Якщо ж часник уже почав жовтіти або виглядає ослабленим, такий розчин слід вносити під корінь, уникаючи контакту з пір’ям.