Після завершення плодоношення кущі витратили чимало поживних речовин

Серпень – важливий період для смородини та малини, адже після плодоношення кущі мають відновитися й підготуватися до холодного сезону. У цей час рослинам потрібні поживні речовини, які сприяють зміцненню кореневої системи та визріванню пагонів. Основну увагу варто приділити фосфору й калію, а від азотних добрив краще відмовитися. Більше про серпневе підживлення пише «Земляк».

Чому ягідникам потрібні фосфор і калій

Після завершення плодоношення кущі витратили чимало поживних речовин, тому їх потрібно підтримати. Фосфор сприяє розвитку кореневої системи, а калій допомагає рослинам краще підготуватися до зими.

Для серпневого підживлення можна використовувати готові фосфорно-калійні комплекси або окремі добрива. Важливо дотримуватися рекомендованого дозування та не перевищувати його.

Чому азот у серпні краще не використовувати

Сечовина, аміачна селітра та свіжий гній стимулюють активне наростання зеленої маси й молодих пагонів. Наприкінці літа це небажано, оскільки нові пагони можуть не встигнути визріти до настання морозів.

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Тому після завершення плодоношення не варто намагатися стимулювати ягідні кущі до нового активного росту. Натомість спрямовуйте живлення на зміцнення рослин і підготовку до зими.

Деревна зола для смородини та малини

Одним із доступних варіантів для серпневого догляду є деревна зола. Вона містить калій та інші мінеральні елементи, необхідні рослинам.

Розподіліть приблизно 1–2 склянки золи в пристовбурному колі кожного куща по вологому ґрунту. Також можна приготувати розчин, розвівши близько однієї склянки золи у 10 л води, і використати його для поливу.

Мінеральні добрива

Для смородини можна застосувати суміш із 30 г суперфосфату та 20 г сульфату калію на один кущ. Для малини підійде монофосфат калію з розрахунку 10–15 г на 10 л води або сульфат калію відповідно до інструкції виробника.

Готові комплекси також можна використовувати, якщо вони призначені для ягідних культур і не містять великої кількості азоту. Перед внесенням обов'язково перевірте склад та рекомендовану норму.

Як правильно внести добриво

Підживлюйте кущі лише по вологому ґрунту. Якщо земля суха, спочатку рясно полийте рослини, а вже потім вносьте поживний розчин або сухе добриво.

Не розсипайте концентровані добрива безпосередньо біля основи пагонів. Розподіляйте їх у зоні кореневої системи, щоб живлення надходило до рослини поступово й не пошкоджувало коріння.

Не забудьте про обрізання малини

Після завершення плодоношення малину потрібно звільнити від дворічних пагонів, які вже дали врожай. Їх вирізають біля самої землі, не залишаючи зайвих пеньків.

Таке санітарне обрізання допомагає кущу не витрачати поживні речовини на пагони, які вже не потрібні. Молоді стебла отримують більше світла, повітря та ресурсів для підготовки до наступного сезону.