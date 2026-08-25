Після завершення основного плодоношення полунична грядка ще потребує уваги. Саме наприкінці літа рослини готуються до нового сезону та формують основу майбутнього врожаю. Тому серпень – вдалий час, щоб прибрати зайве, подбати про молоді кущі та забезпечити полуниці необхідні поживні речовини. Який догляд зараз допоможе рослинам краще перезимувати й наступного року дати більше ягід, пишуть «Новини.Info».

Наведіть лад на грядці

Почніть із санітарного очищення полуничної грядки. Приберіть сухе, пожовкле та пошкоджене листя, а також видаліть бур’яни, які забирають у рослин воду та поживні речовини.

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Не варто зрізати всю зелену масу без потреби. Здорове листя продовжує працювати на рослину, тому видаляйте передусім старі та пошкоджені частини.

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Одночасно огляньте кущі. Якщо помітите ознаки хвороб або сильні пошкодження, такі рослини краще не залишати на грядці.

Що робити з вусиками

Наприкінці літа полуниця активно утворює вуса. Якщо ви не плануєте розмножувати кущі, регулярно обрізайте їх, щоб рослини не витрачали сили на формування молодих розеток.

Якщо ж хочете оновити грядку, залиште найсильніші вуса. Молоді розетки можна вкоренити безпосередньо на грядці або висадити в окремі ємності.

Серпневе укорінення дає молодим рослинам достатньо часу, щоб зміцніти до холодів. Такий спосіб допомагає поступово замінювати старі кущі, які з роками можуть давати менше ягід.

Подбайте про підживлення

Після плодоношення полуниці потрібно відновити запаси поживних речовин і підготуватися до наступного сезону. У цей період особливо важливі фосфор і калій, які підтримують розвиток кореневої системи та допомагають рослинам підготуватися до зими.

Для підживлення можна використовувати відповідні комплексні добрива або органічні матеріали, зокрема добре перепрілий компост.

А ось із азотними добривами наприкінці літа краще не переборщувати. Надлишок азоту може стимулювати активне утворення молодого листя та пагонів, які не встигнуть достатньо зміцніти до похолодання.

Не забувайте про полив

Серпнева спека та нестача опадів можуть негативно вплинути на стан полуниці. Навіть після завершення плодоношення рослинам потрібна волога для нормального розвитку та підготовки до наступного сезону.

У суху погоду регулярно поливайте грядку, але не допускайте тривалого застою води. Краще насичувати ґрунт вологою поступово, ніж часто поливати невеликою кількістю води.

Після поливу обережно розпушіть ґрунт, якщо на його поверхні утворилася кірка.

Замульчуйте грядку

Шар мульчі допоможе довше зберігати вологу в ґрунті та захистить коріння від різких перепадів температури. Для цього можна використовувати компост, солому або інший відповідний органічний матеріал.

Розкладайте мульчу навколо кущів, не засипаючи нею центральну частину рослини. Надмірно товстий шар або постійно вологий матеріал біля основи куща може створити несприятливі умови.

Враховуйте сорт полуниці

Перш ніж проводити обрізування, з’ясуйте, який сорт росте на вашій грядці. Звичайна полуниця після завершення плодоношення та ремонтантна полуниця потребують різного підходу.

Ремонтантні сорти можуть продовжувати цвісти та родити наприкінці літа, тому повністю обрізати їхнє листя без потреби не варто. Видаляйте лише пошкоджені або хворі частини, залишаючи здорову зелену масу.