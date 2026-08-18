Усі слабкі, пошкоджені або зайві розетки не потрібно залишати на кущі

Після завершення плодоношення полуниця активно нарощує вуса, на яких формуються молоді розетки. Наприкінці літа саме час вирішити, які з них варто використати для оновлення грядки, а які краще видалити. Як зрозуміти, які залишити, пишуть «Добрі новини».

Який кущ вибрати для розмноження

Почніть із вибору материнської рослини. Для отримання якісного посадкового матеріалу беріть молоді кущі, які протягом сезону добре розвивалися та давали здорові ягоди.

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Не використовуйте для розмноження рослини зі слабким ростом, пошкодженим листям, плямами або іншими ознаками хвороб. Також небажано брати вуса від дуже старих кущів, оскільки з віком рослини можуть втрачати продуктивність, а посадковий матеріал стає слабшим.

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Яку розетку залишити на вусі

На одному вусі полуниці може сформуватися кілька молодих розеток. Найчастіше найкращим вибором стає перша розетка, розташована найближче до материнського куща. Вона раніше за інші отримує воду та поживні речовини й зазвичай має більше часу для формування добре розвиненої кореневої системи.

Якщо вам потрібно лише кілька саджанців, не варто залишати всі розетки на кожному вусі. Виберіть найсильніші, а зайві вуса та слабкі розетки зріжте. Так материнський кущ не витрачатиме зайві ресурси на численне потомство.

Як укорінити розетку

Не поспішайте одразу відокремлювати молоду рослину від материнського куща. Спочатку дайте їй сформувати власні корені та кілька здорових листків.

Найпростіше притиснути розетку до пухкого вологого ґрунту біля материнської рослини. Можна також поставити поруч невеликий горщик із родючою землею, укласти в нього розетку та закріпити її, не відрізаючи вус.

Підтримуйте ґрунт помірно вологим, особливо якщо стоїть спекотна погода. Коли розетка добре вкорениться, її можна відокремити від материнської рослини та пересадити на підготовлену грядку.

Які вуса краще видалити

Усі слабкі, пошкоджені або зайві розетки не потрібно залишати на кущі. Якщо материнська рослина вже дала достатню кількість якісного посадкового матеріалу, решту вусів краще зрізати.

Це особливо важливо для кущів, які ви плануєте залишити плодоносити наступного сезону. Видалення зайвих вусів допомагає спрямувати ресурси рослини на розвиток кореневої системи та надземної частини.