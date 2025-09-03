У вересні варто звернути увагу на два перевірені варіанти добрив

Щоб огірки залишалися врожайними навіть на початку осені, їм необхідне правильне підживлення. У вересні рослина продовжує плодоносити, але ґрунт уже виснажений, тому без внесення корисних речовин на щедрий урожай розраховувати не варто. Чим підживити огірки, пишуть «Добрі новини».

Серед великого асортименту добрив, який можна знайти в магазинах, важливо обрати саме те, що зараз дійсно необхідне огіркам. У вересні варто звернути увагу на два перевірені варіанти – сульфат калію та монокалій фосфат.

Сульфат калію – джерело калію та сірки

Це одне з найкращих добрив для огірків у період активного плодоношення. Щоб приготувати розчин, розчиніть 1 столову ложку сульфату калію в 10 літрах води. Добриво швидко розчиняється, а отриманим розчином поливають кущі з розрахунку 1 літр на рослину.

Цей вид підживлення містить велику кількість калію, який позитивно впливає на якість плодів, а також сірку, що покращує засвоєння азоту. Завдяки такому поєднанню огірки краще розвиваються, довше плодоносять і дають смачні плоди.

Монокалій фосфат – ідеальний варіант на початку осені

Ще одне ефективне добриво для вересневого підживлення – монокалій фосфат. Він містить фосфор і калій – мікроелементи, які зміцнюють кореневу систему, стимулюють ріст зав’язі та підтримують рослину в період, коли дні стають коротшими, а температура знижується.

Робочий розчин готують так: 1 столову ложку добрива спочатку розчиняють у склянці води, а потім додають до 9 літрів чистої води. Полив здійснюють у такій самій пропорції, по 1 літру під кожен кущ.

Як чергувати підживлення

Обидва варіанти є дієвими, тому рекомендується використовувати їх по черзі. Спочатку оберіть одне з добрив, а через 10-14 днів проведіть повторне підживлення вже іншим розчином. Такий підхід дозволяє підтримувати баланс поживних речовин і забезпечити огіркам повноцінне живлення до самого завершення сезону.