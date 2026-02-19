На початковому етапі розвитку томати особливо потребують азоту, фосфору, калію та кальцію

Вибаглива культура, яка потребує добре підготовленого ґрунту. Саме лунка стає першим джерелом живлення для розсади після висаджування. Якщо забезпечити рослину необхідними елементами на старті, кущ швидше укоріниться, сформує потужну кореневу систему та закладе великі плоди. Що додати в лунку для кращого росту, пише «Агро газда».

Чому важливо додавати добрива в лунку

На початковому етапі розвитку томати особливо потребують азоту, фосфору, калію та кальцію. Від їх наявності залежить швидкість приживання, нарощування зеленої маси й формування зав’язі. Добре підготовлена лунка допомагає рослині легше перенести стрес після пересаджування та забезпечує поступове живлення протягом перших тижнів росту.

Органічні добрива

Компост або перепрілий гній збагачують ґрунт поживними речовинами та покращують його структуру. На одну лунку достатньо 0,5–1 кг органіки, змішаної з ґрунтом на глибині 15–20 см. Важливо використовувати лише перепрілий матеріал, щоб не пошкодити коріння.

Деревна зола є джерелом калію та кальцію. Достатньо 1–2 столових ложок на лунку, ретельно перемішаних із землею. Вона також допомагає знизити кислотність ґрунту.

Подрібнена яєчна шкаралупа забезпечує кальцій і запобігає вершинній гнилі плодів. Її додають у кількості 1–2 столових ложок, змішуючи з ґрунтом.

Бананова шкірка містить калій, необхідний для формування великих і солодких плодів. Її подрібнюють і загортають у ґрунт на глибину 5–10 см.

Мінеральні добавки

Суперфосфат або комплексні мінеральні добрива сприяють розвитку кореневої системи та активному плодоношенню. На одну лунку достатньо 10–15 г суперфосфату або до 10 г комплексного добрива. Після внесення землю бажано зволожити.

Натуральні стимулятори

Рибне борошно містить фосфор і азот у формі, що поступово засвоюється. Його додають по одній столовій ложці, змішуючи з ґрунтом.

Дріжджовий розчин стимулює розвиток коренів. Для приготування розчиняють 10 г сухих дріжджів і столову ложку цукру в літрі теплої води, настоюють кілька годин і виливають 200–300 мл у лунку перед висаджуванням.