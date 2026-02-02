Протягом усього сезону вони потребують трьох ключових елементів, які відповідають за ріст, розвиток і якість плодів

Виростити міцну розсаду, отримати рясне цвітіння та зібрати повноцінний урожай неможливо без правильного живлення. Незалежно від того, що саме росте на ділянці – овочі, зелень чи декоративні квіти, – потреби рослин у поживних елементах залишаються однаковими. Протягом усього сезону вони потребують трьох ключових елементів, які відповідають за ріст, розвиток і якість плодів. Саме ці добрива вважаються базою для будь-якого городу або клумби. Детальніше про це пише «Сенсація».

Азотні добрива

Азот необхідний рослинам на початкових етапах розвитку, коли формується листя і стебла. Саме він забезпечує активний ріст зеленої маси, допомагає розсаді швидше адаптуватися після пікірування та стимулює вегетацію. За нестачі азоту рослини ростуть повільно, мають бліде листя і виглядають ослабленими. Азотні підживлення зазвичай використовують навесні та на початку літа, поступово зменшуючи їх кількість у другій половині сезону.

Фосфорні добрива

Фосфор відіграє ключову роль у формуванні кореневої системи та репродуктивних процесах. Він сприяє швидкому укоріненню розсади, активному утворенню бутонів і кращому зав’язуванню плодів. Також фосфор впливає на смак урожаю та його здатність зберігатися. Найчастіше фосфорні добрива вносять під час висаджування рослин, у період цвітіння та восени для підготовки ґрунту до наступного сезону.

Калійні добрива

Калій відповідає за витривалість і якість рослин. Він підвищує стійкість до посухи, перепадів температур і захворювань, а також безпосередньо впливає на солодкість і щільність плодів. Калійні підживлення особливо важливі в період формування зав’язі та дозрівання врожаю. Їх також застосовують наприкінці сезону, щоб допомогти рослинам легше пережити холодний період і закласти основу для майбутнього росту.