Гумат калію збагачує ґрунт калієм

Огірки – це одна з найулюбленіших культур на городах завдяки швидкому зростанню та високому врожаю. Однак, навіть досвідчені садівники інколи стикаються з проблемами, коли щойно висаджена розсада починає жовтіти. Зазвичай це сигналізує про брак поживних речовин у ґрунті. У такому випадку правильне підживлення може швидко повернути рослини до нормального стану і стимулювати їх ріст. Чим підживити розсаду огірків, пишуть «Добрі новини».

Коли огірки стають ослабленими після пересадки, найкращим рішенням буде використання спеціального розчину для підживлення. Простий і ефективний рецепт складається з: одне відро води, одна столова ложка нітрату магнію та 10 мілілітрів рідкого гумату калію. Ці інгредієнти змішуються до повного розчинення, і отриманим розчином поливають рослини під корінь. Така підгодівля сприяє швидкому відновленню огірків і стимулює їх активний ріст.

Гумат калію збагачує ґрунт калієм, який важливий для формування плодів, а також допомагає захистити рослини від хвороб. Нітрат магнію, в свою чергу, постачає необхідні елементи – азот, кальцій та магній, що беруть участь у всіх процесах росту. Для кращого ефекту після поливу можна замульчувати ґрунт навколо огірків. Мульча не тільки утримує вологу, але й перешкоджає росту бур’янів, створюючи комфортні умови для розвитку коренів.

При регулярному застосуванні цього підживлення огірки швидко відновляться після пересадки, зміцняться та подарують вам рясний урожай смачних і хрустких плодів.