Багато садівників також люблять підживлювати смородину народними засобами, до прикладу – картопляним лушпинням

Окрасою і водночас предметом гордості багатьох садівників, є здорові та рясно родючі ягідні чагарники. Восени, коли вся природа готується до зимового відпочинку, ці рослини потребують якісного підживлення. Своєчасна і повноцінна турбота допоможе смородині зміцнити кореневу систему і забезпечити високий урожай в наступному сезоні.

Які добрива потрібні смородині

Кущам смородини потрібні перевагу азот, фосфор та калій. Зазвичай азот вносять у весняний період, оскільки він необхідний для росту зеленої маси. Натомість у осінній час рекомендується додавати фосфор та калій. В якості добрив можна використовувати як органічні, так і мінеральні, пише УНІАН.

Багато садівників також люблять підживлювати смородину народними засобами, до прикладу – картопляним лушпинням. Воно підвищує її врожайність і забезпечує повноцінний ріст.

Шкірка картоплі містить багато калію, має великий вміст магнію, кальцію, фосфору і заліза, які підвищують цукристість ягід і збільшують їхній розмір. Крім цього, лушпиння картоплі не спричиняє росту бур'янів, а покращує структуру ґрунту, робить його більш пухким, повітро- і водопроникним і стимулює ріст корисної мікрофлори.

Зазвичай з картопляного лушпиння роблять компост або настій. Його також можна висушити, подрібнити та внести в грунт під час перекопування.

Деякі садівники закопують картопляне лушпиння у траншею глибиною до 20 см навколо кущів, однак існують дискусії з цього приводу: вважається, що в свіжому стані воно розкладається повільно, сприяє розвитку патогенних мікроорганізмів та приваблює гризунів, тому рекомендується використовувати компост.

Як приготувати настій із картопляного лушпиння:

Візьміть 2 кг замороженої картопляної шкірки, розморозьте її при кімнатній температурі, залийте 10 літрами гарячої води. Найкрийте і залишіть настоюватися на добу, після чого процідіть. Якщо шкірка суха, то беріть 1 кг шкірки на відро води і готуйте за тією ж методикою.

Таке добриво використовують для кореневого підживлення, на 1 кущ 1 л настою. Таке ж підживлення можна вносити і навесні, щоб ягода була солодшою і більшою.