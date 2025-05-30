Підживити полуничні кущі таким способом нескладно

Серед безлічі способів догляду за полуницею дедалі частіше згадується підживлення молоком. Хоч цей метод може здатися незвичним, він має під собою цілком практичне обґрунтування. Молоко містить поживні речовини, які сприяють зміцненню рослин і покращують якість плодів. «Добрі новини» пишуть, як правильно застосовувати цей спосіб і яку користь він може принести полуничним грядкам. Чим корисне підживлення молоком Полуниця, яка отримує молочне підживлення, виростає солодкою, ароматною і великою. Секрет у тому, що молоко містить корисні речовини: кальцій, білки, вітаміни та мікроелементи, які зміцнюють саму рослину і покращують якість плодів. Ба більше, воно допомагає боротися з окремими грибковими хворобами, зокрема з борошнистою росою. Як підживлювати полуницю молоком

Підживити полуничні кущі таким способом нескладно. Молоко розводять водою у співвідношенні один до п’яти й використовують як обприскування по листю або полив під корінь. Найкращий час для цієї процедури – похмурий день або вечір, щоб уникнути опіків на листі. Повторювати підживлення бажано раз на 10-14 днів.

Досвідчені садівники радять для кращого результату додати у суміш кілька крапель йоду. Він посилює природний захист рослини, але важливо не переборщити: надмірна кількість може нашкодити. Після такого догляду полуничні кущі швидше ростуть, а ягоди стають соковитими, насиченими й приємними на смак.