Найкращий час для підживлення – період цвітіння та початок утворення плодів

Полуниця – не лише смачна, а й корисна ягода, особливо коли вирощена власноруч. Щоб отримати рясний і солодкий врожай, важливо забезпечити рослинам належний догляд. Про ефективні способи підживлення пишуть «Добрі новини».

Молочне підживлення: як воно працює

Молоко містить кальцій, калій, фосфор, магній та інші мікроелементи, що сприяють здоровому розвитку рослин. Крім того, молочний розчин допомагає відлякувати шкідників і захищати від грибкових інфекцій. Використання молока як добрива може поліпшити смак ягід, зробити їх більш соковитими та солодкими.

Коли і як підживлювати полуницю

Найкращий час для підживлення – період цвітіння та початок утворення плодів. У більшості регіонів України полуниця починає цвісти в середині травня. Після того, як з'являться перші квіти, можна приступати до підживлення.

Рецепт молочного підживлення:

1 л молока (краще свіже, без добавок);

10 л води.

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