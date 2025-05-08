Дасть потрійний урожай: чим треба підгодувати полуницю у травні
Полуниця – не лише смачна, а й корисна ягода, особливо коли вирощена власноруч. Щоб отримати рясний і солодкий врожай, важливо забезпечити рослинам належний догляд. Про ефективні способи підживлення пишуть «Добрі новини».
Молочне підживлення: як воно працює
Молоко містить кальцій, калій, фосфор, магній та інші мікроелементи, що сприяють здоровому розвитку рослин. Крім того, молочний розчин допомагає відлякувати шкідників і захищати від грибкових інфекцій. Використання молока як добрива може поліпшити смак ягід, зробити їх більш соковитими та солодкими.
Коли і як підживлювати полуницю
Найкращий час для підживлення – період цвітіння та початок утворення плодів. У більшості регіонів України полуниця починає цвісти в середині травня. Після того, як з'являться перші квіти, можна приступати до підживлення.
Рецепт молочного підживлення:
- 1 л молока (краще свіже, без добавок);
- 10 л води.
Інструкція:
- Змішайте молоко з водою в зазначених пропорціях.
- Поливайте кожен кущ полуниці 500 мл отриманого розчину.
- Повторюйте підживлення раз на тиждень протягом періоду цвітіння та формування плодів.