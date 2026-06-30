Щоб комахи рідше з’являлися біля будинку, варто дотримуватися кількох простих правил

Літня спека приносить не лише сонячні дні та відпочинок на свіжому повітрі, а й збільшення кількості мух у дворах, садах і на терасах. Комахи особливо активно шукають їжу та воду, тому часто з’являються поруч із обідніми столами та зонами відпочинку. Щоб зменшити їх кількість, не обов’язково використовувати хімічні засоби. Іноді достатньо простих продуктів, які є майже на кожній кухні. Про це пише ТСН.

Чому влітку з’являється більше мух

Висока температура сприяє швидкому розмноженню комах. Тепле повітря, залишки їжі, солодкі напої та відкриті смітники створюють для мух сприятливі умови. Саме тому у спекотні дні вони часто збираються на терасах, у садах і поблизу будинків.

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Натуральний засіб із двох інгредієнтів

Для приготування домашнього відлякувача знадобляться:

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лимон 1 шт.;

сушена гвоздика 10–15 бутонів.

Лимон потрібно розрізати навпіл і вставити бутони гвоздики у м'якуш. Після цього половинки розміщують на столі, підвіконні, біля альтанки або в зоні відпочинку.

Аромат цитрусових разом із насиченим запахом гвоздики створює поєднання, яке є неприємним для мух. Завдяки цьому комахи уникають місць, де розташований такий природний відлякувач.

Де краще розміщувати засіб

Половинки лимона можна поставити на обідньому столі, біля дверей, поруч із вікнами або в альтанці. Якщо відпочинок триває кілька днів, лимон варто замінювати, коли він починає підсихати.

Як ще зменшити кількість мух у саду

Щоб комахи рідше з’являлися біля будинку, варто дотримуватися кількох простих правил:

накривати продукти та напої під час відпочинку;

своєчасно прибирати залишки їжі;

тримати сміттєві контейнери закритими;

регулярно очищати місця для пікніків і садові меблі;

не залишати на відкритому повітрі солодкі напої та фрукти.

Поєднання природного відлякувача та простих правил догляду за територією допоможе зробити відпочинок у саду значно комфортнішим навіть у найспекотніші літні дні.