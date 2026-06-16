Опалі плоди, відкриті компостні купи, залишки корму для тварин і сміття часто стають джерелом їжі для гризунів

Поява щурів на подвір’ї або в господарських приміщеннях може стати серйозною проблемою. Гризуни пошкоджують врожай, псують запаси продуктів і здатні переносити небезпечні захворювання. Багато власників ділянок одразу вдаються до пасток або хімічних засобів, однак існують і більш безпечні способи боротьби. Фахівці радять починати не з відлякувачів, а з усунення причин, які приваблюють шкідників. Якщо на ділянці немає доступної їжі та води, щурам буде значно складніше оселитися поруч із людьми. Детальніше про це пише Martha Stewart.

Насамперед наведіть лад

Опалі плоди, відкриті компостні купи, залишки корму для тварин і сміття часто стають джерелом їжі для гризунів. Тому важливо регулярно прибирати територію, зберігати зерно та інші запаси в щільно закритих ємностях, а також стежити за справністю водопровідних систем.

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Нерідко після усунення доступу до їжі та вологи щури самостійно залишають територію в пошуках більш сприятливого місця.

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Створіть перешкоди для гризунів

Для захисту окремих грядок, клумб або молодих дерев можна використовувати металеву сітку з дрібними комірками. Її заглиблюють у ґрунт або встановлюють навколо рослин, створюючи механічний бар’єр для шкідників.

Такий спосіб особливо корисний для захисту цінних культур, які найчастіше страждають від навали гризунів.

Залучайте природних мисливців

Одними з найефективніших ворогів щурів залишаються коти. Проте допомогти можуть і дикі птахи, зокрема сови. Щоб привабити їх на ділянку, можна встановити спеціальний будиночок на високому дереві.

Якщо такої можливості немає, деякі дачники використовують декоративні фігури сов, які можуть насторожувати гризунів і змушувати їх уникати певної території.

Яких запахів не люблять щури

Щури мають дуже чутливий нюх, тому різкі аромати здатні створювати для них дискомфорт. Одним із найвідоміших природних відлякувачів вважається м'ята.

Для боротьби зі шкідниками можна змочити ватні диски ефірною олією м’яти або м’ятним екстрактом і розкласти їх у місцях, де часто помічають гризунів. Запах поступово вивітрюється, тому його потрібно періодично оновлювати.

Які рослини допоможуть відлякати щурів

Додатковий захист можуть забезпечити ароматні рослини, висаджені по периметру ділянки або біля господарських споруд. Найчастіше для цього використовують:

м'яту;

лаванду;

полин;

часник;

пижмо;

чорнобривці.

Їхній насичений аромат створює природний бар’єр, який допомагає зробити територію менш привабливою для небажаних гостей.