Молоко, йогурт, сметана або навіть морозиво містять білок казеїн, який здатен нейтралізувати капсаїцин

Гостра їжа може викликати відчуття справжнього вогню у роті, і перше, за що хапаються люди – це вода. Проте це помилка, адже вода підсилить ефект справжнього пекла у роті. Shuba розповідає, які продукти допоможуть швидко нейтралізувати печіння.

Що допоможе зменшити відчуття гостроти?

Рис

Звичайний білий рис допоможе зменшити печіння у роті. Все тому, що рис за допомогою крохмалю вбирає капсаїцин – речовину, яка викликає відчуття печіння.

Цукор або мед

Одна чайна ложка цукру або меду, якщо її розсмоктати у роті, може значно зменшити печіння.

Молочні продукти

Молоко, йогурт, сметана або навіть морозиво містять білок казеїн, який здатен нейтралізувати капсаїцин. З’їжте трохи молочного продукту і все, як рукою зніме.

Оливкова олія

Не остання серед продуктів, які здатні загасити полум’я після гострої перченої їжі – оливкова олія. Проковтніть трохи оливкової олії та побачите – відчуття гостроти зменшиться. До речі, якщо смак олії вам неприємний чи немає її під рукою, можна взяти ложку арахісового масла, воно має схожі властивості.

Лимон

Лимонний сік також допоможе нейтралізувати печіння у роті. Невеликий шматочок лимона спробуйте розсмоктати і почекати 30-40 секунд, одразу стане легше.

Кола

Цей напів містить велику кількість цукру, тому якщо під рукою не буде цукру, ви можете зробити декілька ковтків коли й вам одразу стане легше.