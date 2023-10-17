Андрій Мигуля також є депутатом Ковельської міськради від «Аграрної партії»

На Волині оштрафували чиновника Ковельської міськради, який закупив у фірми своєї дружини товарів на 170 тис. грн. Андрія Мигулю визнали винним у порушенні конфлікту інтересів та призначили 3,4 тис. грн штрафу.

Як повідомила прес-служба прокуратури Волині, начальник управління упродовж 2022-2023 років уклав низку договорів про купівлю продукції для потреб міської ради на загальну суму понад 170 тис. грн з підприємицею, яка є його дружиною.

«Посадовець, всупереч вимогам ч. 1 ст. 28 Закону України “Про запобігання корупції”, приймав рішення в умовах реального конфлікту інтересів і при цьому не повідомляв про наявний конфлікт інтересів міську раду», – йдеться у повідомленні.

В постанові Ковельського міськрайонного суду йдеться, що обвинуваченим у цій справі є начальник управління культури, молоді, спорту та туризму виконавчого комітету Ковельської міськради Андрій Мигуля. Він підписував угоди про закупівлю у своєї дружини сувенірної продукції, сценічних костюмів, вишиванок та солодощів.

На судовому засіданні Андрій Мигуля визнав провину. «Просив врахувати, що має на утриманні трьох дітей, двоє з яких є неповнолітніми, а старший син навчається у вищому закладі освіти та потребує немалих коштів», – зазначено у постанові.

Суддя Олексій Шишилін визнав його винним у порушенні ч.1 та ч.2 ст. 172-7 КУпАП (порушення вимог щодо врегулювання та запобігання конфлікту інтересів) і оштрафував на 3,4 тис. грн. Також чоловік повинен заплатити 536 грн судового збору.