Для оформлення паспорта не потрібно буде фізично пред’являти військово-обліковий документ

Кабмін затвердив зміни, згідно з якими отримання паспортів для чоловіків 18-60 років за кордоном буде спрощено. Про це у вівторок, 1 квітня, повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

1 квітня уряд затвердив зміни до порядку з автоматичної верифікації та перевірки відомостей про призовників, військовозобов’язаних та резервістів, які стосуються також правил оформлення паспортів.

«Це стосується чоловіків віком 18-60 років, які перебувають за межами України», – відзначив Клименко.

Про які зміни в оформленні паспортів за кордоном йдеться:

відтепер не потрібно фізично пред’являти військово-обліковий документ.

Працівники закордонних підрозділів ДП «Документ» перевірятимуть статус військового обліку в реєстрі.

Якщо даних у реєстрі немає, вони будуть внесені автоматично. Чоловіків братимуть на облік з формуванням військово-облікового документа в електронній формі, без потреби проходити медкомісію.

«Тисячі наших громадян, які вимушено опинилися за межами України, зможуть оформити чи оновити паспорт. Це спрощує доступ до правомірного перебування за кордоном, роботи, навчання та користування послугами, а також дозволяє зберігати зв’язок із державою», – наголосив міністр МВС.

Нагадаємо, з 23 квітня 2024 року українські чоловіки призовного віку (18-60 років) не могли отримати консульські послуги за кордоном. Того ж дня через технічні причини тимчасово призупинили видачу готових паспортів у закордонних підрозділах ДП «Документ».

З 25 квітня чоловіки віком від 18 до 60 років мали можливість отримати паспортні документи тільки на території України, пересилати їх за кордон було заборонено.

Видачу документів у тестовому режимі для окремих категорій населення відновили у травні 2024 року. У лютому 2025 року Кабінет міністрів України врегулював це питання, починаючи з 17 лютого українці мобілізаційного віку почергово могли отримувати свої паспорти.