У періоди спеки без регулярного зволоження, особливо на легких піщаних ґрунтах, півонії можуть припинити розвиток бутонів

Півонії – популярні садові квіти, які зачаровують своїм цвітінням. Проте іноді, попри належний догляд, бутони так і не розкриваються: вони набухають, але залишаються закритими, висихають або навіть починають гнити. «Зелена садиба» пише про найпоширеніші причини цієї проблеми та ефективні способи її вирішення.

Прохолодна й дощова весна

Півонії віддають перевагу теплу, тому затяжна прохолода і надмірна вологість можуть сповільнити або зовсім зупинити розкриття бутонів. В умовах частих дощів та нестачі сонячного світла бутони можуть загнивати, особливо у сортів із великими, щільними квітками.

Що зробити:

никати додаткового поливу в період дощів;

розпушити ґрунт навколо кущів для покращення доступу повітря.

Недостатній полив

У періоди спеки без регулярного зволоження, особливо на легких піщаних ґрунтах, півонії можуть припинити розвиток бутонів. Рослина зосереджується на збереженні вологи, тому бутони залишаються закритими або засихають.

Що зробити:

поливати рідко, але рясно – приблизно раз на 7-10 днів, по 10-15 літрів під кожен кущ;

використовувати мульчу: органічні залишки, сіно, перегній або скошену траву.

Загущення куща або неправильна посадка

З часом старі півонієві кущі загущуються, що знижує їхню силу. Слабкі пагони не здатні підтримувати розвиток бутонів. Інша поширена проблема – занадто глибока посадка, коли бруньки опиняються нижче 5 см від поверхні ґрунту.

Що зробити:

перевірити глибину посадки восени і, за потреби, підняти кущ;

омолодити рослину наприкінці літа: розділити та пересадити;

весною внести калійно-фосфорні добрива або попіл.

Недостатнє освітлення

Півонії не люблять затінення. Якщо кущ росте біля стін, парканів чи дерев, брак світла призводить до того, що бутони не розпускаються.

Що зробити:

по можливості пересадити півонію в сонячну зону (найкраще – восени);

ящо пересадка недоцільна – прорідити затінення, видалити сусідні рослини.

Дефіцит мінералів або надлишок азоту

Калій і фосфор важливі для формування бутонів. Їхня нестача або, навпаки, надмір азоту призводить до переважного росту зеленої маси на шкоду цвітінню.

Що зробити:

під час формування бутонів використовувати монофосфат калію або настій деревного попелу;

уникати внесення азотних добрив після травня.

Шкідники, грибкові захворювання, злипання бутонів

Липкий нектар на бутонах іноді призводить до злипання пелюсток. У нормі мурахи очищують бутони від липкості, сприяючи розкриттю. Також на розкриття можуть впливати сіра гниль та інші грибкові інфекції.

Що зробити:

обережно очищати злиплі бутони вологою серветкою;

оглядати кущі на наявність хвороб і шкідників;

у разі потреби використовувати фунгіциди.

Молодий вік рослини

У перші роки після посадки півонія концентрується на укоріненні, а не на цвітінні. Молоді рослини можуть формувати бутони, але не завжди мають достатньо сил для їх розкриття.

Що зробити: