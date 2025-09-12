Навіть тут легко припуститися помилок, через які смак буде недосконалий – і з’явиться гіркота

Гречану кашу часто вважають дуже простою стравою, але навіть тут легко допустити помилки, через які смак буде недосконалий – і навіть з’явиться гіркота. 24 канал розповідає, чому гречка може гірчити.

Чому гречка може гірчити?

Не перебрані або не промиті зерна.

Завдяки перебиранню гречки, ви усуваєте усі компоненти, які можуть негативно вплинути на смак страви. Також не треба забувати, що перед приготуванням гречку треба промити.

Неправильні пропорції.

Вливати воду без відмірювання неправильно, адже пропорції для гречки дуже чіткі: на склянку крупи – дві склянки води (1:2).

Довге варіння.

Переварювати гречку теж не варто. Вона повинна бути повністю готова за 20 хвилин.