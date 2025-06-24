Причини бувають різні – від порушень умов утримання до важких інфекцій

Якщо індики раптово починають падати на ноги, це може свідчити про серйозні проблеми. Причини бувають різні – від порушень умов утримання до важких інфекцій. Nastanova розповідає, в чому причини падіння на ноги та що з цим варто робити.

Які фактори можуть спричинити ослаблення ніг в індичат?

Неналежні умови догляду. У пташнику повинна бути суха підстилка, приміщення без протягів, нормальний раціон. Тіснота та надто вологе або холодне приміщення, можуть призвести до ослаблення імунітету. В поганих умовах птиця швидко почне падати на ноги. Поганий раціон. Причиною відмови кінцівок або кульгавості у індиків може виступати ожиріння, яке виникає при неправильному годуванні. Вирощуючи пернатих, не слід перегодовувати птахів кукурудзою та соєю. Необхідно обмежувати кількість їжі, що містить багато жирів та вітаміну А. Хвороби. Індики часто сідають на ноги при розвитку різних захворювань. Серед цих недуг є ті, для яких відмова кінцівок є характерним симптомом: артрит, ревматизм, хвороба Ньюкасла, тиф.

Крім цих хвороб, індичата можуть падати на ноги навіть при звичайній застуді. Вся річ у тому, що будь-яке захворювання завдаватиме шкоди організму маленьких пташенят, внаслідок чого птахи просто валитимуть з ніг від нестачі сил та втоми. Помітивши, що ваші птахи падають на лапи, варто одразу ретельно проаналізувати стан та поведінку пернатих, а також звернутись до ветеринара, який допоможе точно встановити причину та визначити, як лікувати індиків.

Як визначити причину хвороби?

Помітивши, що індича впало на ноги та не може нормально пересуватися, власнику слід встановити, що стало причиною, та намагатися усунути проблему. Правильно діагностувати причини патології допоможе ретельний аналіз:

Проблеми спостерігаються в однієї особини або на ноги падають кілька птахів? Помітні інші симптоми, крім відмови кінцівок? Чи правильно організовані умови утримання птахів і харчування, та навіть чи достатньо пернатим місця у вольєрі? Перевірка, чи вистачає індикам прогулянок на свіжому повітрі, вітамінів? Є якісь пошкодження у птахів, крім скривлених ніг?

Проаналізувавши всі факти, ви зможете встановити причину падіння індичат та надати першу допомогу. Але якщо аналіз не приніс результату, слід звернутись до ветеринара.

Що робити, якщо індики падають на ноги?

При виявленні відмови кінцівок в індиків, потрібно ізолювати постраждалих особин в окреме приміщення, забезпечити їм комфортні умови утримання та збалансований раціон. Потім слід визначити причину паралічу, та постаратися усунути несприятливий фактор, якщо це можливо.

Якщо індики сіли на ноги через неправильний раціон або погані умови, ситуацію виправить нормальний догляд та збалансований раціон.

Але якщо це спровокувала хвороба, то вилікувати індиків можна тільки за допомогою медикаментів, які призначить лікар.