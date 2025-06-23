Якщо ж птахи повільно набирають масу або зовсім зупинились у рості, це може свідчити про помилки під час вирощування

На ріст індиків впливають такі фактори як харчування, умови та здоров’я. Якщо ж птахи повільно набирають масу або зовсім зупинились у рості, це може свідчити про помилки під час вирощування. Pаpuga Info розповідає про основні чинники, що впливають на розвиток індиків.

Неправильне годування

Основна причина зупинки росту – незбалансований раціон. Індики потребують збалансований раціон, який складатиметься з зернової суміші, білкових та мінеральних добавок та вітамінів. При правильному харчуванні та дотриманні режиму подачі їжі маса тіла у індиків буде відповідати нормі. Також можна додавати у раціон харчові добавки, щоб прискорити зростання індичат.

Недотримання температурного режиму

Необхідно витримувати потрібний температурний режим для індиків. Оптимальна температура для дорослих особин у вольєрі 22-18°C. Індичати вимагають особливого мікроклімату:

1 тиждень – 32-30°C. 2 тиждень – температуру знижують до 28°C. 3 тиждень – 25°C. 4 тиждень – 22°C.

Захворювання

Індичата також уповільнюють ріст та знижують набрану масу тіла при розвитку в організмі будь-якого захворювання. Причиною неправильного зростання можуть бути навіть гельмінти. Але щоб уникнути цієї проблеми, потрібно проводити обробку стада 1 раз на 2 місяці. При цьому вітаміни та премікси до раціону птиці не вводять, адже вони слугують гарним харчуванням для паразитів.