Найкориснішою з усієї зелені для індиків вважається зелена молода цибуля

У раціоні індиків трави відіграють важливу роль, допомагаючи набирати їм масу та бути здоровими. Проте не вся трава підходить для годування, тому варто знати, які рослини безпечні для птиці. «Папуга Інфо» розповідає, яка траву можна давати індикам.

Яку траву можна давати індикам?

У харчуванні індики невибагливі, що стає перевагою для їх розведення. Проте не всі трави корисні для них. Також особливості раціону залежать від віку особини. Для індиків джерелом вітамінів виступають дикі та кормові трави.

Кормові трави

Найкориснішою з усієї зелені для індиків вважається зелена молода цибуля. У ній міститься велика кількість корисних речовин. Також зелена цибуля виступає чудовим антисептичним засобом, що покращує процеси травлення. Стрілки часнику вбивають шкідливі бактерії у шлунку птиці. Також до раціону індиків для набору ваги у великих кількостях додають цибулю, часник та кріп.

Навесні індикам дають паростки кропиви, як вітамінну добавку. У цей час трава містить максимальну кількість вітамінів та кислоти, та є абсолютно нешкідливою для здоров’я птахів. Для зручності її подрібнюють та додають до годівниці.

Дикі трави

Починаючи з місячного віку індиків випускають на пасовища, де росте багато лугової трави. Лугова трава має багато вітамінів та корисних речовин, які необхідні для здоров’я та зростання птиці. Також деякі птахівники спеціально засіюють поля конюшиною та люцерною. А для нормальної роботи травної системи птиці корисно вживати листя кульбаби, кропиви та лободи.

Щоб індикам було легше їсти подібні дикороси, можна нарізати траву або дрібно її порубати. У двомісячному віці молодняк починає самостійно поїдати траву на пасовищах.

Також індики активно їдять й водну рослинність, проте нею потрібно годувати окремо або додавати у різні мішанки.

У раціоні птахів також має бути полин. Це лікарська рослина, багата на флавоноїди та фітонциди, які підвищують імунітет, допомагають справлятися з хвороботворними бактеріями та мікроорганізмами.

Зазвичай фермери починають годувати дикими травами птицю по весні, коли починають з’являтися молоді пагони, а у період цвітіння птахівники проводять сінокіс, готуючи трави на зиму.