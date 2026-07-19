Одним із популярних органічних добрив є настій гною з додаванням деревної золи

Якщо капуста активно нарощує листя, але качани так і не формуються, проблема найчастіше пов'язана з неправильним доглядом або нестачею поживних речовин. У період активного росту ця культура потребує достатньої кількості вологи, сонячного світла та регулярних підживлень. Якщо вчасно усунути причину, ще є шанс отримати хороший урожай. Як це зробити, пише «На пенсії».

Чому капуста не формує качани

Найпоширенішими причинами є:

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нестача поживних речовин;

нерегулярний полив;

загущені посадки;

дефіцит сонячного світла;

надлишок азотних добрив у другій половині літа;

спека та тривала посуха.

Під час формування качанів рослина особливо потребує калію та фосфору, а також достатньої кількості вологи.

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Підживлення настоєм гною із золою

Одним із популярних органічних добрив є настій гною з додаванням деревної золи.

Для його приготування знадобляться:

2 склянки рідкого гною;

10 літрів води;

40 г деревної золи.

Усі компоненти перемішайте та залиште настоюватися приблизно на три доби.

Перед підживленням добре полийте грядку чистою водою. Після цього під кожну рослину внесіть приблизно одну склянку готового настою.

Дріжджове підживлення

Ще один варіант – дріжджовий настій, який стимулює розвиток кореневої системи та активізує ґрунтову мікрофлору.

Для приготування концентрату знадобляться:

100 г свіжих дріжджів;

500 мл будь-якого варення;

10 літрів теплої води.

Суміш залиште в теплому місці до початку бродіння.

Перед використанням розведіть приблизно 250 мл готового настою у 10 літрах води та полийте капусту під корінь.

Що ще допоможе отримати великі качани

Окрім підживлення, варто дотримуватися кількох правил:

поливайте капусту регулярно, особливо у спекотну погоду;

розпушуйте ґрунт після поливів, щоб коріння отримувало достатньо повітря;

видаляйте бур'яни, які забирають вологу та поживні речовини;

не зловживайте азотними добривами після початку формування качанів.

Комплексний догляд дозволить рослинам спрямувати сили не на нарощування листя, а на формування щільних і великих качанів.