На кількість, якість та розмір бульб можуть негативно вплинути зовнішні чинники, які не залежать від на

Вирощування картоплі – це цікавий процес, наприкінці якого городника завжди чекає сюрприз, адже врожай цієї культури прихований глибоко в землі і його не можна оцінити до викопування. Чому ваша картопля не вродила цьогоріч, залишилася дрібною чи вся позеленіла, і як це виправити на майбутнє, пише «Сад-город».

Можливі причини неврожаю

Перш ніж шукати помилки у своїх агротехніках та прийомах, звинувачуючи сорти та їх особливості, варто проаналізувати недоліки, з якими доводиться стикатися з вирощуванням. Адже на кількість, якість та розмір бульб можуть негативно вплинути зовнішні чинники, які не залежать від нас:

непідходяща температура при посадці;

посуха, особливо у періоди активної вегетації та зростання бульб;

надто спекотні або дуже низькі температури влітку, у тому числі незвичайні добові коливання;

надмірна кількість опадів у першій половині літа;

розповсюдження шкідників та хвороб на прилеглі території.

Неможливо повністю передбачити, що відбудеться наступного року. Але можна і потрібно «перестрахуватися» від кліматичних несподіванок аби гарантувати хоч би частковий урожай. Розділіть площі ранньої, середньої та пізньої картоплі, відмовтеся від посадки всієї картоплі одночасно, нехай «вгадує сезон». Цей метод гарантує, що навіть у гірші роки деякі сорти картоплі все ж таки отримають хороший урожай.

Якість посадкового матеріалу та сівозміна

Хоча багато дачників досі використовують для вирощування «надлишки» картоплі, сподіватися на добрий урожай в умовах нинішніх кліматичних змін складно. Чим якіснішим і здоровішим буде посадковий матеріал, тим менша ймовірність, що при викопуванні картопля буде маленька.

Незалежно від того, про які сорти картоплі йдеться, варто пам'ятати про деякі правила вибору бульб для посадки:

ретельно утилізуйте картоплю, уражену шкідниками, гниллю, пліснявою або іншими хворобами;

уникайте посадки зелених бульб;

зберегти для посадки найкращу картоплю або використовувати спеціальну насіннєву картоплю;

при виборі сортів слід звертати увагу на регіональну пристосованість до місцевого клімату та стійкість до хвороб.

Як і з будь-якою картоплею, важливо правильно і своєчасно виконувати всі передпосадкові процедури для підготовки бульб до посадки – від обробки до пророщування.

Якщо є можливість і дозволяють розміри городу, картоплю слід переселяти раз на рік. Це стандартна сівозміна. У крайніх випадках місце посадки картоплі необхідно міняти не рідше одного разу на 3 роки, даючи ділянці відпочити до 3-4 років. Для картоплі вони мають «зміни» із сидератів, капусти, огірків, квасолі, моркви, буряків, салатів, цибулі та зелені.

Але є ще два ключові правила сівозміни картоплі, порушення яких може призвести до сухих бульб і поганого врожаю:

сорти слід регулярно замінювати щонайменше кожні 4-5 років;

не саджайте той самий сорт на те саме місце наступного року.

Грунт

Грядки, незалежно від того, великі або маленькі, необхідно заздалегідь підготувати до копки, починаючи з осені, не відкладаючи занадто довго після збирання рослин-попередників.

Грунт для посадки картоплі повинен бути повітропроникним, водопроникним, пухким, легким за механічним складом. Корисні мікроби та черв'яки, що перетворюють органічні речовини на поживні речовини, часто недооцінюються. Але від них багато в чому залежить врожай.

Занадто щільний, надто важкий, бідний, вологий ґрунт є основною причиною поганого врожаю картоплі, але це не вирок. Будь-який ґрунт восени можна покращити, обравши ідеальний спосіб посадки та обробки.

Як підготувати ґрунт:

очистити ділянку від сміття та бур'янів;

внести та закласти добрива, золи, доломіту та кісткового борошна;

полити біологічним розчином;

покрити.

Посів сидератів на городі з картоплею – один із найпростіших та найефективніших способів поліпшення ґрунту.

Органічні речовини зазвичай вносять із розрахунку близько 5 кг на квадратний метр посівної площі. Враховуючи вплив мінеральних добрив на якість, екологічність та характеристики майбутніх культур, використовуйте мінеральні добрива на свій страх та ризик. При підживленні враховуйте, що надлишок азоту шкідливий для картоплі. Так, надмірне внесення добрив може спричинити швидке зростання зелені на шкоду зростанню бульб.

Помилки посадки

Основні порушення агротехніки також можуть призвести до усихання бульб, поганої схожості та зростання дрібних, низькорослих, повільних кореневих бульб. Серед таких порушень: