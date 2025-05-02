Такою поведінкою вона намагається повідомити людині, що та повинна швидше її нагодувати

Деякі власники котів дивуються, коли улюбленець раптом простягає лапу до їхнього обличчя. На перший погляд, така дія здається дивною, однак вона може мати кілька цілком логічних пояснень. Ukr.Media розповідає про можливі причини такої поведінки.

1. Кішка просто хоче їсти

Найпоширеніша причина – банальний голод. Такою поведінкою вона намагається повідомити людині, що та повинна швидше її нагодувати. Навіть якщо корм у мисці все ще є, кішці може не подобатись те, що миска брудна, корм або вода несвіжі.

2. Вона вважає себе головною

Насправді кішки рідко вважають людину господарем в її ж будинку. Кішка думає, що вона є лідером, а тому саме вона повинна вирішувати, де вона буде спати, а де залишиться відпочивати господар.

Тому, якщо кішка раптом хоче зайняти затишне місце, на якому вже лежить господар, вона постарається його зігнати або ж ввічливо попросить про те, щоб він сам встав та пішов.

3. Кішка шукає уваги

Можливо кішка засумувала за взаємодією з господарем, тому таким чином намагається привернути увагу до себе. Потрібно лише погладити її, і якщо кішка замурчить, отже вона задоволена.

4. Вона не хоче спілкуватися

Іноді людина може занадто часто діставати свою кішку, і тому такою поведінкою вона намагається пояснити – що хоче побути в спокої.