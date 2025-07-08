Серед основних причин блювоти є будь-яке захворювання травного тракту

Прокинутися вночі від того, що ваш кіт блює – тривожний досвід. Це може бути сигналом про проблеми зі здоров’ям. Cats розповідає, чому кіт може блювати піною.

Що може спричинити таку реакцію?

Серед основних причин блювоти є будь-яке захворювання травного тракту. Проте коти можуть блювати й через системні захворювання або порушення, не пов’язані безпосередньо з травною системою – наприклад, діабет, гіпертиреоз, хронічні хвороби нирок, ураження печінки тощо. Блювоту також можуть спричинити отруєння токсинами або деякі неврологічні розлади.

Кіт блює піною тоді, коли його шлунок та верхній відділ кишківника порожні. Ця піна – суміш слизу та жовчі, яка й надає їй характерного вигляду. Якщо у блювоті кота замість їжі з’являється лише піна, це може свідчити про те, що він не їв упродовж кількох годин перед блюванням.

Поширені причини блювоти у котів:

Кишкові паразити. Існує багато видів кишкових гельмінтів, які можуть спричинити блювоту. Розлад шлунково-кишкового тракту. Легко порушення травлення може виникнути, якщо кіт з’їв щось невідповідне. Інфекція. Бактеріальні інфекції, такі як Campylobacter чи Salmonella, можуть викликати блювоту у котів. Також є низка вірусних захворювань, які здатні спричиняти блювоту. Харчова нестерпність. Коти також можуть мати алергію. Частіше за все алергії проявляються проблемами зі шкірою, однак іноді реакція може проявлятися блювотою або діареєю. Онкологічні захворювання. Пухлини у стравоході, шлунку або кишківнику можуть спричинити блювоту. Це може бути пов’язано з механічним перешкоджанням проходженню їжі або запальним процесом у травному тракті. Проковтування стороннього предмета. Допитливі коти можуть з’їсти якийсь сторонній предмет. Такі предмети можуть подразнювати травну систему або спричиняти кишкову непрохідність, що можу викликати блювоту. Системні захворювання. Іноді блювота є лише одним із симптомів серйознішого захворювання. Такі захворювання, як гіпертиреоз, діабет, хронічні хвороби нирок і печінки можуть спричиняти блювоту у поєднанні з іншими проявами хвороби.

Коли варто звернутися до лікаря?

Після того, як ви помітили, що ваш кіт вирвав піну, уважно поспостерігайте за ним. Один епізод блювоти (навіть якщо кіт виблював кілька калюж поспіль) не завжди вимагає негайного втручання – особливо якщо загалом тварина поводиться нормально. Обмежте кота невеликою зоною, щоб легше було стежити за ним (і щоб ви не пропустили можливу блювоту в малопомітному місці), та спостерігайте протягом кількох наступних годин.

Якщо у кота виникає три або більше епізодів блювоти за день, або навіть якщо після першого випадку блювоти він здається надмірно млявим або хворобливим, слід якомога швидше звернутися до ветеринара. Втрата апетиту, яка триває понад добу, теж є вагомою причиною для візиту до клініки.