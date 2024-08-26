Така небажана і небезпечна поведінка тварини може вказувати на проблеми з її здоров'ям

Поки є світло, ви поставили заряджатися усі свої гаджети. І побачили, що дроти сильно цікавлять вашого котика – він з насолодою взявся їх гризти. Окрім того, що це псує дроти, а тварину може вдарити струмом, це також вказує на інші проблеми з котом. На які саме, ідеться на сайті про домашніх тварин The Spruce Pets.

Чому кіт гризе дроти

Є кілька теорій, що намагаються пояснити, чому кіт гризе електричні дроти. Одна з них каже, що коти вбачають у дроті хвіст іншої тварини, тому, як хижаки, нападають. Щоправда, ця теорія не пояснює, чому кіт не зупиняється, коли з’ясовує, що сама інша тварина до «хвоста» не прикріплена.

Основні причини такої поведінки можуть бути наступними:

Обсесивно-компульсивний розлад у кота;

Проблеми із зубами або яснами пухнастика;

Інші проблеми зі здоров’ям;

Стрес;

Нудьга або низька активність.

Розберемо детальніше.

Обсесивно-компульсивний розлад

Так, ОКР буває не лише у людей. Слід пам’ятати, що наші тварини так само, як і ми, можуть важко переживати події навколо, лякатися, стресувати. Достеменно не з’ясовано механізм виникнення у котів цього розладу. Та відомо, що деякі породи котів більше схильні до розвитку ОКР, – наприклад сіамські і бурманські коти.

Інші симптоми ОКР можуть бути такі:

Самопошкодження, особливо хвоста – це один із перших симптомів ОКР у кота;

Овергрумінг – це коли тварина настільки активно вилизує і гризе свою шерсть, що та випадає клаптями;

Нав’язливе жування, облизування і смоктання тканини;

Гіперестезія – надмірна чутливість шкіри – також часто супроводжує ОКР у котів.

Хвороби зубів і ясен

Біль зубів або ясен може штовхати кота на пошуки чогось, що можна пожувати, аби зменшити дискомфорт. За деякими даними, від 50 до 90% котів, старших за чотири роки, можуть мати проблеми зі здоров’ям ротової порожнини. Тож огляд котячого стоматолога обов’язково потрібно включати в щорічний план перевірки здоров’я пухнастика.

Нудьга і низька активність

Якщо у вас кіт старшого віку, у нього можуть розвинутися різні захворювання опорно-рухового апарату. Через це тварина не може бути такою ж активною, як раніше, і досліджувати світ навколо через стрибки і біганину. Тож вона вдається до доступних їй способів – жування.

Інші медичні проблеми

У деяких котів з віком можуть виникати також проблеми з обміном речовин. Наприклад, у них буває гіпертиреоз, що збільшує рівень активності і стимулює жувальну поведінку.

Стрес

Стрес може провокувати багато різновидів дивної поведінки у котів. У випадку із жуванням дротів ідеться про те, що так тварина позбавляється від тривожності, це дозволяє їй краще почуватися емоційно.

Що робити, щоб кіт перестав гризти дроти

Передусім, звернутися з котиком до ветеринара, який огляне його і допоможе визначити причину такої поведінки. Якщо це стосується фізичного здоров’я, тварину треба вилікувати. Якщо ж поведінки – її можна коригувати.

Також варто:

Сховати дроти за можливості;

Використовувати гуманний відлякувач, що реагує на рух тварини;

Запропонувати коту погризти щось альтернативне – спеціальну іграшку чи картонну коробку;

Додати в раціон котика легкозасвоювану клітковину – це часто допомагає;

Зменшити рівень тривожності у кота – приділяти йому більше якісної уваги або ж використати спеціальні препарати.

Пам’ятайте, що ваш котик – жива істота, яка боїться, тривожиться, переживає. Також він чудово зчитує ваш стан. Тож частіше обіймайтеся, аби і ви, і пухнастик почувалися краще.