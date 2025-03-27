Коти обожнюються м’які поверхні, тому часто ви можете побачити кота, який лежить на ковдрі, вашому одягу та подушках

Якщо у вас є кіт, ви, напевно, помічали, що він обожнює сидіти на коробках, книгах, ноутбуках або навіть на вашому одязі. Це здається кумедним, але насправді така поведінка має цілком логічне пояснення. Cats Protection розповідає, чому ваш кіт так любиться сидіти на ваших речах.

Основні причини, чому коти люблять сидіти на речах

1. Тепло

Коти – теплокровні істоти та люблять знаходити затишні місця, щоб посидіти або подрімати, особливо взимку. Всі ці місця є ідеальними, оскільки вони випромінюють тепло, щоб підтримувати температуру їхнього тіла:

Ноутбуки та інші електроприлади. Радіатори та інші джерела тепла, такі як тепла підлога. Освітлені сонцем місця. Ваші коліна та місця, де ви нещодавно сиділи.

2. Комфорт

Коти обожнюються м’які поверхні, тому часто ви можете побачити кота, який лежить на ковдрі, вашому одягу та подушках.

3. Запах

Запах важливий для котів, оскільки це один з основних способів їхнього спілкування. Вони труться пахучими залозами об предмети, щоб передати свій запах. Таким чином вони позначають місце як безпечне. Якщо кіт переніс свій запах на якийсь предмет, це може привабити сісти його на нього, оскільки він знає, що це місце безпечне.

Якщо кіт прив’язаний до вас і знає, що вам можна довіряти, то він може асоціювати ваш запах з безпекою. Тоді їм буде комфортно сидіти у вас на колінах або на предметах, які пахнуть вами, наприклад, на вашій невипраній білизні. Коти також дуже охайні істоти, тому свіжовипрана постільна білизна може стати привабливим місцем для сну.

4. Безпека

Коти є одночасно і хижаками, і здобиччю. Це означає, що вони постійно остерігаються потенційних небезпек навколо себе. Найчастіше коти почуваються в найбільшій безпеці, коли вони сховані від сторонніх очей.

Хороші місця для схованок:

картонна коробка;

у шафі;

під ліжком;

у ванні.

Також коти почуваються у безпеці, якщо підіймаються над землею. Це дає їм змогу добре бачити навколишнє середовище, що допомагає їм стежити за потенційними загрозами. Ці високі місця – ідеальні для сидіння:

підвіконня;

полиці;

меблі;

раковини.

5. Ви поруч

Якщо ваш кіт любить погладжування, він може обрати місце, яке збільшить його шанси привернути вашу увагу.

6. Новизна

Коти – допитливі створіння. Коли в їхній оселі з'являється новий предмет, вони можуть захотіти його дослідити.