Іноді під час приготування квашена капуста починає темніти, і це неабияк турбує. УНІАН розповідає, які помилки призводять до потемніння та гіркоти, і що робити, щоб виправити цю проблему.

Чому темніє квашена капуста?

Здається, що готувати квашену капусту просто. Але з часом закуска починає втрачати смак та зовнішній вигляд. І щоб виправити цю проблему, потрібно знайти причину, чому так відбувається.

Чому темніє квашена капуста:

Неправильна кількість солі – найчастіша причина потемніння. Тому щоб не помилитися, дотримуйтеся пропорції: на 1 кілограм капусти – близько 20 грамів солі. Неправильна сіль. Квасити капусту можна тільки великою кухонною сіллю без добавок, йодована сіль змінює колір і смак закуски. Помилки при бродінні. У перші 5-7 днів, поки вона бродить, температура має бути +17-25°C. Неправильне зберігання. Зберігати готову закуску рекомендують за температури від -2°C до 0°C. Часто її ставлять в холодильник, але тут потрібно пам’ятати, що чим вища температура, тим раніше капуста може почати псуватися. Занадто багато моркви.

Також під час приготування квашеної капусти потрібно стежити, щоб уся капуста була покрита розсолом. Квасити капусту краще в скляному або дерев’яному посуді – металевий і пластиковий можуть надавати закусці неприємний присмак, а алюмінієвий посуд ще й буде окиснюватися.