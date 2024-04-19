Салати належать до групи рослин, стійких до холоду

Усім нам прикро, коли урожай, на який ми витратили багато сил і часу, виявляється неїстівним. Зокрема, це стосується і листового салату, який може гірчити за певних умов. Чому це трапляється та як цього уникнути, розповідає Ukr.Media.

Салати належать до групи рослин, стійких до холоду, тому за високої температури повітря вони можуть стати гіркими. Проте на появу неприємного гіркуватого присмаку впливає не тільки температура, а й кількість світла, що потрапляє на салат.

Якщо ваша ділянка розташована в області з великою кількістю сонячного світла, коли салат починає активно рости, забезпечте йому укриття. Для цього згодиться укривний матеріал, що має низьку щільність.

У результаті зниження надходження ультрафіолету салат перестане відчувати стрес, а це означає, що гіркота, яка є реакцією на стресову ситуацію, зникне.