Найчастіше проблема пов’язана з перезволоженням ґрунту

Монстера – ефектна тропічна рослина, яка добре адаптується до домашніх умов. Проте навіть невибагливі види чутливо реагують на порушення догляду. Пожовтіння листя є одним із перших сигналів, що рослина переживає стрес. Важливо вчасно з’ясувати причину, щоб запобігти серйозним наслідкам. Про ймовірні причини пише Martha Stewart.

Надмірний полив

Найчастіше проблема пов’язана з перезволоженням ґрунту. Якщо субстрат постійно мокрий, коріння недоотримує кисень і починає загнивати. У такому разі листя поступово жовтіє та втрачає пружність. Перед поливом перевіряйте вологість ґрунту на глибині кількох сантиметрів і давайте верхньому шару просохнути щонайменше наполовину.

Нестача вологи

Хоча монстера легше переносить короткочасну посуху, тривалий дефіцит води також шкодить. Якщо краї листків підсихають і стають ламкими, а жовтизна супроводжується сухістю, варто переглянути режим поливу. Використовуйте відстояну або фільтровану воду кімнатної температури.

Недостатнє освітлення

Монстера потребує яскравого розсіяного світла. У затіненому місці пагони витягуються, листя дрібнішає та може жовтіти. Водночас пряме сонячне проміння здатне спричинити опіки. Оберіть добре освітлену ділянку без прямого сонця або використовуйте додаткове підсвічування.

Шкідники

Пожовтіння інколи спричиняють комахи, зокрема трипси. Ознаками зараження є світлі або сріблясті смуги, чорні крапки та деформація молодих листків. У такому випадку ізолюйте рослину, промийте листя та обробіть спеціальним засобом від шкідників, повторивши процедуру через кілька тижнів.

Чи треба видаляти жовте листя

Пошкоджені листки краще поступово обрізати, щоб рослина не витрачала ресурси на їх підтримку. Використовуйте чистий гострий інструмент і зрізайте листок біля основи, не травмуючи стебло. Якщо жовтизна не зникає навіть після зміни догляду, обережно перевірте коріння. Підгнилі ділянки видаліть і пересадіть рослину в свіжий дренований субстрат.