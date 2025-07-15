Макарони злипаються через крохмаль, який може бути в деяких сортах макаронів

Злиплі макарони можуть зіпсувати будь-яку страву. Щоб цього уникнути, варто знати про деякі хитрощі, завдяки яким макарони не будуть злипатися.

Чому макарони злипаються?

Макарони злипаються через крохмаль, який може бути в деяких сортах макаронів. Під час відварювання він змішується з водою та може утворювати навіть клейку речовину.

Часто це трапляється, якщо макаронів більше, ніж води. Тоді замість смачної пасти може утворити суцільна липка маса.

Чи варто промивати макарони, чи додавати олію у воду?

Багато хто використовує обидва методи, щоб макарони не злипалися: промивають їх холодною водою або додають у воду олію. Але ці два методи мають суттєві недоліки.

Якщо ви додасте до каструлі ложку олії, це справді зменшить ризик злипання, але натомість утворить олійний шар на поверхні макаронів. Це «покриття» не дає соусу увібратися як слід, а сама страва втрачає повний смак.

А промивання пасти під проточною водою змиває крохмаль, який також є важливим для смаку та правильного поєднання із соусом. Крохмаль діє як натуральна сполучна речовина, допомагаючи соусу краще «прилипати» до пасти. Без нього страва може стати менш смачною і сухою.

Що робити, щоб макарони не злипались?

Щоб макарони не злипались, їх потрібно додавати у киплячу воду, інакше структура макаронів буде розм’якшуватися нерівномірно, що може призвести до злипання.

Також не потрібно використовувати багато води – оптимальне співвідношення становить близько 1,5 літра води на 100 г макаронів. Так буде достатньо місця для приготування та мінімальний ризик злипання.

Під час варіння макаронів також важливо не забувати помішувати макарони, насамперед перші кілька хвилин приготування. Таким чином ви контролюватимете ситуацію.

Ще одним важливим пунктом є правильна кількість солі – це близько 7-10 г на 100 г макаронів.

Окрім цього, потрібно не переварити пасту. Дотримуйтесь часу, вказаного на упаковці та постійно перевіряйте макарони на м’якість. Паста альденте має меншу тенденцію до злипання.

За матеріалами Shuba, РБК-Україна та Daily wrap.