Коренеплоди з невеликими свіжими тріщинами не обов’язково викидати

Тріщини на моркві можуть з’явитися ще до того, як городник встигне викопати врожай. Найчастіше проблема виникає тоді, коли тривалий період сухої погоди раптово змінюється сильними опадами або рясним поливом. Коренеплід швидко вбирає вологу, збільшується в об’ємі, а шкірка не встигає пристосуватися до такої зміни. Що з цим можна зробити, пише Deccoria.

Чому морква тріскається на грядці

Основна причина розтріскування – різкі коливання вологості ґрунту. Коли земля довго залишається сухою, ріст коренеплодів сповільнюється, а їхня поверхня стає менш еластичною. Після сильної зливи або надмірного поливу морква починає швидко поглинати воду й набирати масу. Внутрішні тканини розширюються, тоді як зовнішня оболонка не витримує напруження і розривається.

Лише важливі новини – підписуйся на наш WhatsApp-канал

Особливо часто тріскаються великі коренеплоди, які вже майже досягли своєї максимальної величини. Вони здатні поглинати значну кількість води за короткий час, тому різке зволоження після посухи для них особливо небезпечне.

Не пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

Ще одним чинником може бути надлишок азотних добрив. Надмірне азотне живлення стимулює активний ріст рослини, але може негативно позначитися на якості коренеплодів. У другій половині сезону варто уникати безконтрольного внесення азоту та не перевищувати рекомендованих норм добрив.

Як правильно поливати моркву

Щоб морква не тріскалася, важливо не допускати різких перепадів вологості. Якщо грядка пересохла, не варто одразу заливати її великою кількістю води. Поливайте поступово, щоб волога проникала в глибші шари ґрунту й рівномірно доходила до коренеплодів.

У спекотну погоду стежте за станом землі та не допускайте тривалого пересихання грядки. Частота поливу залежить від погоди, складу ґрунту й кількості опадів, тому орієнтуватися лише на певний графік не варто. Після дощу також перевіряйте вологість землі, щоб не створювати надмірно вологих умов.

Важливо, щоб вода проникала не лише у верхній шар ґрунту. На ущільненій землі волога може затримуватися зверху, тоді як нижня частина грядки залишатиметься сухою. Саме тому перед вирощуванням моркви ґрунт варто добре розпушити, а за потреби додати компост, щоб покращити його структуру.

Який ґрунт потрібен моркві

Важка й ущільнена земля може не лише сприяти розтріскуванню, а й призводити до деформації коренеплодів. На такій грядці морква часто виростає викривленою, розгалуженою або з нерівною поверхнею.

Для нормального розвитку коренеплодів потрібен пухкий, водопроникний ґрунт. Перед посівом грядку бажано добре перекопати та розпушити, а за потреби покращити її структуру органічними матеріалами. Водночас не варто вносити свіжий гній безпосередньо перед вирощуванням моркви, адже це також може погіршити форму коренеплодів.

Що робити з потрісканою морквою

Коренеплоди з невеликими свіжими тріщинами не обов’язково викидати. Таку моркву краще відкласти окремо, обрізати пошкоджену ділянку та використати якомога швидше. Для тривалого зберігання вона не підходить, оскільки через пошкоджену поверхню всередину легше проникають мікроорганізми, що прискорюють псування.

Якщо на моркві помітні ознаки гнилі, пліснява, неприємний запах або м’які ділянки, такий коренеплід краще повністю утилізувати. Пошкодження, які вже супроводжуються гниттям або пліснявою, не варто просто зрізати, адже псування може поширюватися всередині.