Але це не завжди вина рецепта – зазвичай причина в техніці приготування

При смаженні або запіканні іноді трапляється, що м’ясо виходить жорстким та пересушеним. Але це не завжди вина рецепта – зазвичай причина в техніці приготування. ProstoWay розповідає, через що м’ясо втрачає соковитість. Пересушуєте м’ясо на сильному вогні. Якщо готувати м’ясо на максимальному нагріві без попереднього обсмажування чи маринування, всі соки випаруються. Краще смажити м’ясо на середньому вогні, закриваючи м’ясо скоринкою, а потім довести до готовності. Готуєте м’ясо одразу з холодильника. Холодне м’ясо погано просмажується, тому завжди давайте йому зігрітися до кімнатної температури хоча б 20 хвилин перед приготуванням. Не даєте м’ясу «відпочити» після приготування. Коли ви зняли м’ясо з вогню, всередині ще тривають процеси. Залиште його під фольгою на 5-10 хвилин, щоб сік міг рівномірно розподілитися. Неправильно нарізаєте м’ясо. Нарізати м’ясо потрібно поперек волокон, інакше воно буде жорстким навіть після довгого приготування. Перебільшуєте з часом приготування. Занадто довге смаження або запікання робить м’ясо сухим.

