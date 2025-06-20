На жаль, наявність підозрілого слизу означає, що гриби зіпсовані та майже не придатні для їжі

Гриби – популярний продукт, який часто купують про запас. Але неприємно, коли після кількох днів у холодильнику вони вкриваються підозрілим слизом. На жаль, наявність слизу означає, що гриби зіпсовані та майже не придатні для їжі. Проте основна причина появи слизу – неправильне зберігання. Express розповідає, чому на грибах з’являється слиз та як правильно зберігати гриби, щоб попередити його появу.

Чому гриби так швидко псуються?

Гриби мають губчасту текстуру, тому швидко та легко поглинають вологу. Вона провокує утворення слизу на поверхні, через що гриби починають чорніти та гнити.

Також більшість людей зберігає гриби у відсіку для зберігання овочів та фруктів. Але так робити не варто, адже саме плівка утримує вологу всередині упаковки.

Інша помилка – це миття грибів. Їх треба мити тільки перед приготуванням. Помиті гриби швидко вберуть вологу та почнуть вкриватися слизом.

Як правильно зберігати гриби?

Як тільки-но ви принесли гриби додому, їх потрібно дістати з контейнера та не мити. Можете протерти їх сухою серветкою, щоб прибрати зайву вологу.