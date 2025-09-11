Борошниста роса – це грибкове захворювання, яке легко розпізнати

Коли на листках чи бутонах улюблених кімнатних рослин раптом з’являється білий наліт, багато господарів можуть не надати цьому значення. Однак така зміна зовнішнього вигляду – тривожний сигнал. Найчастіше це свідчить про ураження рослини хворобою, зокрема, борошнистою росою. Як позбутися цієї проблеми, пише UA.Press.

Чому з’являється білий наліт

Борошниста роса – це грибкове захворювання, яке легко розпізнати за характерним білуватим нальотом, що нагадує борошно або пил. У кімнатних умовах хвороба виникає переважно через нестабільний мікроклімат. Різкі коливання температур, надмірна вологість повітря, недостатня вентиляція приміщення – усе це створює ідеальне середовище для розмноження грибкових спор.

Ще одна поширена причина – надмірне підживлення рослин добривами, які містять азот. Молоді пагони особливо чутливі до цієї хвороби, адже вони ще не мають достатнього імунітету і є легкою мішенню для інфекцій.

Що буде, якщо не лікувати

Ігнорування перших симптомів борошнистої роси може мати сумні наслідки. Якщо не почати лікування вчасно, захворювання поширюється далі – на всю рослину, включно з кореневою системою. Це призводить до уповільнення росту, знебарвлення листя, опадання бутонів, а згодом і до загибелі квітки.

Як врятувати рослини

Один із доступних і ефективних способів боротьби з борошнистою росою – обробка уражених частин рослини спеціальним розчином на основі кальцинованої соди. Для його приготування потрібно розчинити 5 грамів соди в одному літрі теплої води. Щоб розчин краще прилипав до листя, варто додати трохи натертого господарського мила.

Таким засобом обережно протирайте листя з обох боків. Це слід робити раз на тиждень до повного зникнення симптомів. Важливо не пропускати процедури, інакше хвороба повернеться.