Опадання зав’язі на огірках – одна з найпоширеніших проблем у городництві. Рослини рясно цвітуть, але маленькі плоди жовтіють, перестають рости й зрештою відпадають. Причин може бути кілька: від неправильного поливу до нестачі поживних речовин або різких перепадів температури. Якщо вчасно зрозуміти, що саме шкодить огіркам, урожай ще можна врятувати. Більше про те, як врятувати врожай, пише «Агро газда».

Чому огірки скидають зав’язь

Найчастіше огірки втрачають зав’язі через стресові умови. Культура дуже чутлива до температури, вологості та складу ґрунту. Навіть короткочасне похолодання або спека можуть зупинити розвиток плодів.

Основні причини опадання зав’язі:

нестача калію, бору або фосфору;

надлишок азотних добрив;

нерегулярний полив;

холодна вода для зрошення;

слабке запилення;

надто густа посадка;

нестача світла;

різкі перепади температур.

Особливо часто проблема виникає в період спеки вдень і прохолодних ночей.

Що таке пустоцвіт і чому його стає забагато

Пустоцвітом називають чоловічі квітки, які не формують плодів. Невелика кількість таких квітів є нормальною, але коли їх надто багато, урожай значно зменшується.

Причини надлишку пустоцвіту:

Надлишок азоту

Якщо огірки активно нарощують листя та батоги, але майже не утворюють плодів, причина може бути у великій кількості азотних добрив.

Брак сонця

У затінених місцях рослини слабше формують жіночі квітки. Огіркам потрібно щонайменше 12 годин світла на добу.

Надмірна вологість

Занадто вологе повітря і ґрунт погіршують запилення та стимулюють ріст пустоцвіту.

Чому зав’язі жовтіють і перестають рости

Якщо маленькі огірочки жовтіють ще до розвитку плодів, рослина сигналізує про проблему.

Найпоширеніші причини:

нестача бору;

дефіцит калію;

холодні ночі;

пересихання ґрунту;

грибкові захворювання;

слабке запилення.

У теплицях проблема часто виникає через застій повітря та високу вологість.

Як правильно поливати огірки

Огірки люблять стабільну вологість. Пересушування ґрунту, а потім рясний полив викликають сильний стрес.

Основні правила поливу:

поливайте 2–3 рази на тиждень;

використовуйте лише теплу воду;

не поливайте крижаною водою зі свердловини;

у спеку зволожуйте ґрунт увечері;

не допускайте заболочення грядок.

На один квадратний метр потрібно приблизно 10–15 літрів води.

Чим підживити огірки для кращої зав’язі

Під час цвітіння та плодоношення огіркам особливо потрібні калій, фосфор і бор.

Борна кислота

Бор допомагає зав’язям утримуватися на рослині та стимулює формування плодів.

Для обприскування розчиніть 1–2 г борної кислоти у 10 літрах теплої води. Обробляйте рослини раз на два тижні.

Калійні добрива

Калій зміцнює рослину та покращує смак плодів. Добре працює калійна селітра або деревний попіл.

Фосфор

Фосфор потрібен для розвитку кореневої системи та стабільного плодоношення.

Які сорти рідше мають пустоцвіт

Для теплиць і нестабільної погоди найкраще підходять партенокарпічні сорти. Вони формують плоди без запилення та дають стабільний урожай навіть у складних умовах.

Популярні варіанти: