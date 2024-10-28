Одна з причин, чому не варто ігнорувати опалі яблука – це шкідники

Опалі яблука, що щедро покривають землю під деревами, можуть здаватися безневинними та навіть прикрасою осіннього саду. Однак досвідчений садівник знає, що залишати їх на землі – це погана ідея. Існують переконливі причини для регулярного збору опалих плодів, аби забезпечити здоров'я саду та гарантувати багаті врожаї в майбутньому, про які пише U-news.

Шкідники

Одна з причин, чому не варто ігнорувати опалі яблука – це шкідники. Часто, коли яблуко падає, воно вже уражене черв'яками, мухами чи іншими комахами. Залишаючи плоди на землі, ми створюємо ідеальні умови для їх розмноження, що може призвести до поширення на інші дерева та завдання ще більшої шкоди. Кожне опале яблуко, що гниє на землі, становить ризик для саду. Тому, збираючи їх, ми контролюємо популяцію шкідників та захищаємо врожай.

Грибкові інфекції та бактерії

Опалі плоди також є джерелом грибкових інфекцій та бактерій, які можуть викликати хвороби дерев. Розкладаючись, яблука стають середовищем для розвитку патогенів. Ці хвороби можуть передаватися здоровим плодам та знижувати опірність рослин. Видаляючи опалі яблука з-під дерев, ми зменшуємо ризик поширення хвороб по саду.

Руйнування кислотності ґрунту

Крім того, гниючі на землі яблука впливають на кислотність та структуру ґрунту. Хоча трохи перегною корисно для рослин, його надлишок може спотворити баланс поживних речовин і спричинити гниття коренів молодих дерев. Щоб сад отримував якісні добрива, краще використовувати зібрані яблука для компосту, контролюючи якість та кількість органічних речовин, що додаються в ґрунт.