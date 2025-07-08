Деформації не впливають на смакові якості або безпечність плоду

Деформація плодів перцю – поширене явище, яке може зіпсувати як зовнішній вигляд, так і товарну якість урожаю. Нерівна форма, нарости, витончення або потовщення стінок – усе це наслідки несприятливих умов вирощування. Чому так відбувається і як це виправити пише Ukr.Media.

Основні причини деформації перцю

Найчастіше проблема виникає ще на етапі зав’язування плодів. У подальшому ці дефекти не зникають, а лише посилюються, що робить овоч менш привабливим і потенційно уразливим до хвороб.

1. Низька температура під час цвітіння

Перець особливо чутливий до прохолодної погоди. Температура нижче +18°C під час бутонізації та запилення призводить до слабкого утворення зав’язей, що згодом формують деформовані плоди.

2. Низька вологість повітря

Недостатня вологість у період запилення погіршує якість пилку і заважає повноцінному формуванню плодів. В результаті – пустоти, викривлення, недорозвинені стінки.

3. Дефіцит поживних речовин у ґрунті

Брак калію, фосфору або кальцію негативно впливає на закладку зав’язей, розвиток насіння та структуру стінок перцю.

Види деформацій плодів і причини їх появи

Нерівномірна товщина стінок

Найчастіше спостерігається у великоплідних сортів. Якщо насіння в плоді формується нерівномірно, то і розвиток тканин йде асиметрично, що призводить до деформацій.

Зовнішні нарости біля плодоніжки

Це розрослі пиляки, які за нормальних умов опадають. Якщо температура під час формування плодів тривалий час залишається низькою, пиляки не відпадають і продовжують рости, утворюючи потворні нарости.

Внутрішні нарости або другий перець усередині

Такі аномалії – результат гормонального дисбалансу або нестачі живлення. Зазвичай це розростання медових залоз, які перетворюються на додаткові зачатки плодів.

«Хвостики» або «носики» на верхівці

Це залишки маточки, які не відпали після запилення. На якість перцю вони не впливають і легко видаляються вручну. Виражена ребристість плодів може бути сортовою ознакою, а не наслідком деформації.

Як уникнути деформацій при вирощуванні перцю

Вирощуйте розсаду у теплому приміщенні з температурою 20–24°C. Забезпечте стабільну вологість повітря: обприскуйте рослини або використовуйте зволожувач. Висаджуйте перець у ґрунт лише після завершення нічних заморозків. Віддавайте перевагу теплицям або плівковим укриттям, які захищають від погодних коливань. Провітрюйте теплиці, щоб уникати перегріву (вище 30°C) та надмірної вологості під час цвітіння. Регулярно оглядайте рослини та обробляйте від шкідників, зокрема трипсів. Підживлюйте перець органічними або мінеральними добривами для збалансованого живлення.

Сорти перцю, стійкі до деформацій

Деякі сорти мають кращу стійкість до несприятливих факторів і рідше утворюють деформовані плоди. До них належать:

«Бізон жовтий»;

«Бізон червоний»;

«Какаду»;

«Какаду жовтий»;

«Золота осінь»;

«Кубок шоколадний»;

«Заморозь мене».

Ці сорти добре витримують нестабільну погоду, недостатнє запилення і легше адаптуються до змін середовища.

Чи можна їсти деформовані перці

У більшості випадків так. Деформації не впливають на смакові якості або безпечність плоду. Такі перці придатні для споживання у свіжому вигляді, для приготування страв чи консервації. Однак у разі вирощування для продажу варто вживати заходів для мінімізації дефектів.