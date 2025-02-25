Чому розсада тоншає та падає: основні причини і рішення проблеми
Зтоншення та падіння розсади – проблеми, з якими стикаються багато городників, особливо на етапі вирощування рослин в умовах теплиць або на підвіконнях. Це може бути спричинено різними факторами, які впливають на здоров'я і розвиток молодих рослин. «Яскрава клумба» пише про основні причини цієї ситуації та способи її запобігання.
Причини витягування та падіння розсади
Для того, щоб виростити здорову і міцну розсаду, потрібно враховувати багато факторів, адже будь-яка проблема з паростками може знизити врожай. Однією з найбільш поширених причин витягування та ослаблення сіянців є так звана «чорна ніжка», що виникає через різноманітні фактори. Щоб уникнути цих неприємностей, важливо своєчасно виявити причину та вжити заходів для її усунення.
Нестача світла – якщо рослини не отримують достатньо сонячного світла, вони починають витягуватися і ставати слабкими. Важливо висівати насіння в потрібний час або використовувати додаткове освітлення, наприклад, фітолампи.
Неправильний ґрунт – використання важкого, кислуватого ґрунту може призвести до загнивання коренів. Для цього варто готувати пухкий і родючий субстрат із додаванням розпушувачів і золи для зниження кислотності.
Перезволоження субстрату – надмірний полив може викликати погіршення аерації ґрунту, що призводить до слабкості рослин і розвитку «чорної ніжки». Поливати слід тільки відстояною водою кімнатної температури і уникати застою води.
Надмірна температура – високі температури на етапі пророщування можуть прискорити розвиток сіянців, але після появи паростків їх потрібно охолоджувати до 14°C, щоб уникнути витягування.
Густий посів – занадто щільно посаджені рослини починають конкурувати за світло і харчування, що призводить до їх витягування. Правильне розріджування та пікірування допоможе запобігти цьому.
Чорна ніжка – це грибкове захворювання, яке проявляється в загниванні основи стебел і в'яненні рослин. Для боротьби з цим захворюванням потрібно видалити уражені рослини та обробити решту фунгіцидами.