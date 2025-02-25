Для того, щоб виростити здорову і міцну розсаду, потрібно враховувати багато факторів

Зтоншення та падіння розсади – проблеми, з якими стикаються багато городників, особливо на етапі вирощування рослин в умовах теплиць або на підвіконнях. Це може бути спричинено різними факторами, які впливають на здоров'я і розвиток молодих рослин. «Яскрава клумба» пише про основні причини цієї ситуації та способи її запобігання.

Причини витягування та падіння розсади

Для того, щоб виростити здорову і міцну розсаду, потрібно враховувати багато факторів, адже будь-яка проблема з паростками може знизити врожай. Однією з найбільш поширених причин витягування та ослаблення сіянців є так звана «чорна ніжка», що виникає через різноманітні фактори. Щоб уникнути цих неприємностей, важливо своєчасно виявити причину та вжити заходів для її усунення.