Шоколад містить хімічну сполуку теобромін, яка є токсичною для котів і собак

Шоколад є одним із найпоширеніших ласощів для людей, але для котів він становить серйозну небезпеку. Cats Protection пояснює, чому цей продукт є токсичним для пухнастих улюбленців та що робити, якщо кіт випадково з’їв шоколад.

Чому шоколад шкідливий для котів?

Шоколад містить хімічну сполуку теобромін, яка є токсичною для котів і собак. Він діє як стимулятор, збільшуючи частоту серцевих скорочень, і як сечогінний засіб, збільшуючи втрату рідини в організмі. Обидва ці фактори можуть призвести до летального результату.

Насправді теобромін також токсичний і для нас. Але оскільки наш організм може переробляти його більш ефективно, нам потрібно з'їсти близько 70 грамів, щоб досягти смертельної дози. Це все одно, що з'їсти близько 35 кілограмів молочного шоколаду за один раз, що нам нелегко зробити.

Але коти та собаки не так добре переробляють теобромін. Він залишається в їх крові набагато довше і може легше накопичуватися до небезпечних рівнів. З'ївши всього пару грамів шоколаду, кішка може померти.

Темний шоколад з вищим відсотком вмісту какао буде містити більше теоброміну, ніж молочний або білий шоколад. Але всі вони небезпечні. На щастя, ваш кіт навряд чи захоче спробувати шоколад. У них немає здатності відчувати смак солодощів, як у більшості інших ссавців. Але ви все одно повинні завжди тримати його в недоступному для них місці на випадок, якщо їм стане цікаво.

Симптоми отруєння шоколадом у котів

Ось деякі симптоми отруєння шоколадом у котів, на які слід звернути увагу:

блювота;

діарея;

сечовипускання більше, ніж зазвичай;

більше споживання води, ніж зазвичай;

нерегулярне серцебиття;

неспокій;

прискорене дихання або задишка;

судоми.

Ступінь вираженості цих симптомів залежатиме від ваги вашого кота та кількості з'їденого ним шоколаду. Але якщо ви занепокоєні, краще не чекати на появу симптомів, а відвести кота до ветеринара.

Що робити, якщо кіт з’їв шоколад

Якщо ви помітили, що ваш улюбленець з’їв шоколад, негайно телефонуйте ветеринару. Не чекайте на симптоми та не змушуйте кота виблювати шоколад.

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