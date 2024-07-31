Сливі може не вистачати вологи, корисних речовин або вона уражена хворобою чи шкідниками

Якщо ви уже в очікуванні плодів слив з власного саду, але дерево почало скидати їх ще недозрілими, тоді варто звернути увагу на декілька аспектів вирощування.

Сливі може не вистачати вологи, корисних речовин або вона уражена хворобою чи шкідниками. Також причиною можуть бути весняні заморозки, пише ProstoWay.

Якщо не вистачає цинку, калію та фосфору, дерево скидатиме плоди зеленими. Навесні треба підживлювати сливові дерева сечовиною – 120 г порошку на 10 л води. А в червні удобрюють органікою. Для цього треба 1/4 гною на 10 л води. Навесні радять вносити азотні добрива.

Поливати треба сливу до 6 разів на сезон, особливо, якщо літо посушливе. Досвідчені садівники радять поливати за 20 днів до збору урожаю, щоб плоди були соковитими.

Також на дерево можуть напасти шкідники. Для боротьби з попелицею підійде звичайний мильний розчин. У 10 л води розчиніть 100 г господарського мила й покропіть дерево. Або зробіть тютюнову настоянку: візьміть 500 г тютюну й залийте 10 л води, поставте на 2 доби у темному місці. Після цього можна кропити сливу.

Мурах зі сливи проганяють за допомогою борної кислоти. 2 г борної кислоти, розчиніть у 1 л води й покропіть дерево.